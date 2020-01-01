Eintracht Frankfurt'ta vaka sayısı 2'ye yükseldi

Alman ekipte yapılan testler sonucu 1 oyuncunun daha koronavirüse yakalandığı açıklandı.

ekiplerinden 'ta ismi açıklanmayan bir A Takım oyuncusunun kendini iyi hissetmemesi sonucu yapılan test pozitif çıkmıştı.

Bu gelişmenin ardından Eintracht Frankfurt'taki tüm oyunculara, teknik ekibe ve çalışanlara test yapılacağı ve hepsinin 14 günlük karantinaya alındığı belirtilmişti.

Alman ekip resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yapılan 24 testten 23'ünün negatif çıktığını açıkladı.

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Takımda koronavirüse yakalanan ikinci oyuncunun da ismi açıklanmadı.

Bundesliga'daki vaka sayısı 4'e yükseldi

Eintracht Frankfurt'un açıklamasıyla birlikte Almanya Bundesliga'da koronavirüse yakalanan oyuncu sayısı 4 oldu.

Paderborn'dan Luca Kilian adı açıklanan tek oyuncu olurken, 'den bir oyuncunun daha testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.