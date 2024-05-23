Eintracht Frankfurt’un kalecisi Kevin Trapp dostluk maçında iki gol birden attı

Alman futbolunun en deneyimli kalecilerinden biri olan Kevin Trapp bu defa kurtarışlarıyla değil golleriyle fark yarattı.

Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt’un geçtiğimiz yıllarda PSG forması da giyen Alman kalecisi Kevin Trapp, dostluk maçında iki gol attı. Takımının sezonun sona ermesinin ardından yerel bir amatör takım olan Vfl Germania 1894’e karşı oynadığı hazırlık maçında devre arasında oyuna dahil olan Trapp, 1 numara yerine kariyerinde ilk defa 10 numarayı giydi.

Trapp'ın hazırlık maçında ağları bulmasıysa beş dakikadan kısa sürdü. Sağ ayağıyla topu filelere göndermeden önce şık bir top kontrolü yapan Trapp’ın golü kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi. Takımının dokuzuncu golünü atan tecrübeli kalecinin bu performansı takımının 70. Dakikadan itibaren sahada üç kaleci birden bulundurmasıyla sonuçlandı.

111 takım başvurdu

Maçın 82. Dakikasında yerden yapılan bir ortanın ardından yakın mesafeden ikinci golünü atan Trapp skoru 12-1’e getirdi. Ahorn Camp Sportpark'ta oynanan karşılaşma 13-1 sona erdi ve Sebastian Rode penaltı noktasından son golü attı. Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Trapp, “Takım olarak taraftarlarımızla beraber eğlenmek güzeldi. Bugünün hepimiz için eğlenceli geçtiğini düşünüyorum. Benim için asıl soru hücumda ne kadar dayanabileceğimdi” dedi.

Yaklaşık 1.600 taraftarın önünde gerçekleşen maç, kulübün 'Eintracht Bölgede' serisinin son dostluk maçıydı. Amatör takımları Eintracht'ın erkek, kadın ve efsane takımlarına karşı dostluk maçları oynamaya davet eden seri taraftarlardan yoğun bir ilgi görüyor. 111 amatör takımın bu yılki seri için başvuru yaptığı seri kulübün efsane takımının maçlarıyla devam edecek.