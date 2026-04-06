"Eğer bunu yaparsa, Ronald Koeman tüm itibarını yitirmiş olacak"

Jerdy Schouten, PSV'de ciddi bir çapraz bağ sakatlığı geçirdi ve bu nedenle Dünya Kupası'nı kaçıracak. Frenkie de Jong da sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor; bu durum, Wim Kieft'in milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın gözüne Joey Veerman'ın tekrar girip girmeyeceğini sorgulamasına neden oluyor.

"Frenkie de Jong'un da tekrar sakatlandığını düşünün, ki bu hiç de olasılık dışı değil. O zaman Koeman belki de yine Veerman'ı... 'Bunu bir kez daha düşündüm' demesi gerekir," diyen Kieft, ardından kendi sözlerine gülmekten kendini alamadı.

Sunucu Michel van Egmond, bu durumda Koeman'ın gururunun devreye girip girmeyeceğini merak ediyor. Koeman, Veerman'ın Dünya Kupası planlarında yer almadığını açıkça belirtmişti. "On kişiyle oynamayı, onu bir kez daha kadroya almaktan daha çok tercih ederim."

"Elbette geri dönüş yok. O zaman tüm güvenilirliğini yitirirsin," diyen Kieft, Koeman'ın artık Veerman'a şans vermeyeceğinden neredeyse emin. "Ayrıca Quinten Timber, Luciano Valente, Kees Smit de var."

Veerman (27), Hollanda milli takım formasıyla 16 uluslararası maça çıktı. Ancak son maçı 10 Temmuz 2024'e dayanıyor; o gün PSV'li oyuncu, Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'ye 1-2 yenildikleri yarı finalde 55 dakika sahada kaldı. Ondan sonra Koeman, orta saha oyuncusuna artık ilgi göstermedi.

Milli takım teknik direktörü kısa süre önce, Veerman'ın sol 'altı' pozisyonunda ilk tercihi, hatta ikinci tercihi bile olmadığını belirtti ve kadro sağlıklı olduğunda Dünya Kupası'nda şansı olmadığını ifade etti.

Veerman'ın bu sözleri duyduğunda ne düşündüğü sorulduğunda, PSV - FC Utrecht (4-3) maçının ardından oldukça kısa bir cevap verdi. "Hiçbir şey." ESPN tarafından konuya girildiğinde, görüşünü değiştirmedi. "Hiçbir şey düşünmedim." Kafasının boş olması gerektiği yönündeki öneriye olumlu yanıt verdi. Veerman'a neden bu konuda konuşmak istemediği sorulduğunda, "Canım istemiyor" dedi.