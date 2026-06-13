Efsanevi bir maçta... Barcelona, Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi

Barcelona hentbol takımı, Cumartesi akşamı uzatmalarda Danimarkalı Aalborg'u 37-32'lik skorla dramatik bir şekilde mağlup ederek 2026 Avrupa Şampiyonlar Ligi finallerine katılma hakkı kazandı.

Katalan ekibi, skor 28-28 berabereyken elenmekten sadece 40 saniye uzaktaydı, ancak gerginliği olağanüstü bir şekilde değerlendirerek, biriken yorgunluğa rağmen 10 dakikada 9 gol attı. Bu başarı, onları yarın Pazar günü saat 18:00'de Berlin'de oynanacak finalde karşı karşıya getirecek. Bu, Blaugrana'nın 2020 finalinde Alman takımı Kiel'e yenildikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde 5 finale yükseldiği tarihi bir serinin parçası.

Barcelona maçın büyük bölümünde tam bir hakimiyet kurdu; Katalan ekibi ikinci yarıda arka arkaya 4 gol atmayı başardı, bu da Danimarkalı teknik direktör Simon Dahl'ı 7 oyuncuyla hücum riskine girmeye ve kaleciyi sahadan çekmeye zorladı. Bu cesur taktik hamlesi geçici olarak işe yaradı ve Danimarkalı takımı maça geri döndürdü.

Aalborg, farkı tamamen kapatamasa da, Barcelona'nın skoru daha da açmasını engellemeyi başardı ve daha da önemlisi, rakibinden daha fazla top kaybeden ve yeterli savunma geri çekilme yapmadan birçok tehlikeli kontra atağa izin veren Blaugrana'nın yoğunluğunu ve konsantrasyonunu düşürdü. Katalan kaleci Nielsen, kritik kurtarışlarla mükemmel bir maç çıkarsa da, Danimarkalıların aralıksız atakları karşısında her şeyi durduramadı.

Karar anı

En dramatik an, normal sürenin bitimine az kala ve skor 28-28 berabereyken gerçekleşti. Barcelona topu kaybetti ve kanat oyuncusu Njesan hızla Danimarka kalesine doğru ilerlerken, daha önce Barcelona'ya karşı iki final maçı kaybeden (sonuncusu tek gol farkla) Aalborg, tarihi kaderini değiştirmek için altın bir fırsat yakaladı. Ancak bunu izleyen uzun hücum, ve her iki takımın da mola talep etmesiyle sonuçlanan uzun hücum, hiçbir şut çekemeyen Danimarkalı oyuncunun yaptığı büyük bir hatayla sona erdi ve maç, karşılaşmanın gidişatını tamamen değiştiren kritik bir dönüm noktasında uzatmalara gitti.

Uzatmalardaki patlama

O anda, özellikle maça güçlü bir dönüş yaptıktan sonra, herhangi bir taraftar Aalborg'a bahis oynayabilirdi, ancak Barcelona kaosun içinden şaşırtıcı bir şekilde ortaya çıktı. Kaleci Yank, kritik kurtarışlarla olağanüstü bir performans sergiledi, Fradi oyun kurmada etkiliydi, Fabregas savunma ve hücumda coşkulu, McCook uzak mesafeli şutlarda isabetliydi. Gomez ise sadece 10 dakikada attığı 9 golle gerçek bir gol makinesi oldu ve eşi benzeri görülmemiş bir hücum patlamasıyla maçı kesin olarak belirledi.