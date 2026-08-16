Sırp Novak Djokovic, Tiago Tirante karşısında aldığı yenilginin ardından ilk kez katıldığı 1000 puanlık Cincinnati Masters turnuvasına veda etti. Karşılaşma, Sırp raketin fiziksel açıdan zorlu mücadelelerdeki sıkıntılarını bir kez daha gözler önüne serdi ve ABD Açık'ın başlamasına sayılı gün kala oyuncunun hazır olup olmadığına dair soru işaretleri doğurdu.

Djokovic karşılaşmaya güçlü bir başlangıç yaptı ve etkili vuruşlarıyla üstünlüğü eline aldı; ancak ikinci setin başıyla birlikte fiziksel durumu belirgin biçimde geriledi. Bu durumu değerlendiren Tirante inisiyatifi ele geçirerek rakibinin yaşadığı sıkıntıdan yararlandı. 16 dakika süren bir oyunun ardından Djokovic'in sağlık ekibinin müdahalesine ihtiyacı oldu.

Tedavi sürecinin ardından korta dönen Djokovic, ikinci setin geri kalanında tek bir sayı dahi alamadı ve karşılaşmayı kaybederek 2019 yılından bu yana hiç yenilgi tatmadığı turnuvaya veda etti. Sırp oyuncu, katıldığı son iki organizasyonda da şampiyonluğa ulaşmıştı.

Djokovic, performansındaki düşüşü yıllardır çektiği bir sağlık sorununa bağladı ve bu sorunun etkisinin aşırı sıcak ve nemli havalarda katlandığını vurguladı; Tirante karşısındaki mücadelesinde de bu koşullarla karşılaştığını belirtti.

Sırp oyuncu karşılaşmanın ardından sorunun yalnızca koşullarla ilgili olmadığını, bu tür maçlara eşlik eden psikolojik baskının ve gerginliğin durumu daha da zorlaştırdığını dile getirdi. Ardından gelecekte Cincinnati'ye tekrar katılmayabileceğine ima ederek dönmeyi umut ettiğini, ancak bunun şu an için pek olası görünmediğini söyledi.

Bu yenilgi, ABD Açık öncesinde Djokovic'in durumuna ilişkin soru işaretlerini artırıyor. Zira sezonun son büyük dört turnuvasının sonuncusuna, öncesinde sert kortlarda hiçbir resmi maç oynamadan gelecek. Bu, Roland Garros ve Wimbledon'a katılımları öncesinde yaşadığı duruma benzer bir tablo.