Efsanelerin rakamları: Raphinha, Barcelona ile rekor bir başarının peşinde

Raphinha, 2026-2027 sezonunun başında Barcelona ile hücumdaki muhteşem formunu sürdürüyor ve şu ana kadar attığı beş golle takımın gol krallığında zirveye yerleşerek üç golü bulunan Fermin Lopez, iki golü bulunan Lamine Yamal ve bir golü bulunan Ademi'nin önüne geçti.

İspanya La Liga'nın yeni bir haftasında sahaya çıkacak olan Brezilyalı yıldız, kulüp tarihi boyunca çok az sayıda Barcelona oyuncusunun ulaşabildiği özel bir başarıya imza atabilir.

Brezilyalı forvet, hiç de kolay olmayan, rekor niteliğinde bir başlangıç sergiliyor. Elche'ye iki, Athletic Bilbao'ya bir, Rayo Vallecano'ya iki gol atarak üç maç üst üste fileleri havalandırdı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona tarihinde ilk üç haftada gol atmayı başaran 13 oyuncu bulunuyor, ancak bu liste dört ve beş maç üst üste gol atmaya gelindiğinde yalnızca beş oyuncuya iniyor.

İlk dört maçta üst üste gol atan üç oyuncu bulunuyor: 1953-1954 sezonunda Real Sociedad, Jaen, Valladolid ve Sporting karşısında toplam 8 golle Kubala; 1964-1965 sezonunda Las Palmas, Atletico, Deportivo ve Murcia karşısında toplam 5 golle Cayetano Re; ve 2011-2012 sezonunda Villarreal, Real Sociedad, Osasuna ve Valencia karşısında toplam 4 golle Cesc Fabregas.

Beş maç üst üste gol atmaya gelindiğinde ise liste yalnızca iki oyuncudan oluşuyor: 1950-1951 sezonunda Real Sociedad, Atletico, Real Madrid, Murcia ve Valencia karşısında 8 gol atan Cesar Rodriguez; ve 2009-2010 sezonunda Sporting, Getafe, Atletico, Racing ve Malaga karşısında 5 gol atan Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic aynı zamanda La Liga'daki ilk sezonunda bu başarıya ulaşan ilk oyuncu oldu.



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Yirmi birinci yüzyılın başından bu yana, sezon başından itibaren dört resmi maçta üst üste gol atma serisine sahip tek oyuncu Lionel Messi.

2011-2012 sezonunda Arjantinli yıldız, İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid'e karşı oynanan iki maçta üç gol attı, ardından UEFA Süper Kupası'nda Porto'ya bir gol kaydetti; daha sonra La Liga'daki ilk maçlarda Villarreal ağlarını iki kez havalandırdı.

2012-2013 sezonunda Lionel Messi, İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid'e karşı iki gol attı, ardından La Liga'da Real Sociedad ve Osasuna karşısında iki gol kaydetti.

2026-2027 sezonunun başında Raphinha gol sayısını 5'e çıkardı. Barcelona, Elche'yi 5-0 mağlup ettiği maçta Brezilyalı oyuncu ve Fermin Lopez ikişer gol, Ademi ise bir gol attı.

Athletic Bilbao karşısındaki ikinci maçta Raphinha yeniden gol attı, ayrıca Fermin Lopez de 2-0 kazanılan karşılaşmada fileleri havalandırdı.

Rayo Vallecano karşısındaki üçüncü maçta ise Raphinha iki gol daha attı, Lamine Yamal da bu sezonki gol hesabını iki golle açtı; Barcelona'nın beşinci golü ise Lejeune'un kendi kalesine attığı kendi kalesine gol oldu.