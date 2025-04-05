Efsane teknik direktör Fabio Capello'dan Kenan Yıldız'a inanılmaz övgü

Capello, Kenan Yıldız'ın Juventus’taki tek elit oyuncu olduğunu söyledi.

Fabio Capello, kendi döneminde Scudetto’yu kazanan Juventus kadrosuna bugünkü oyunculardan sadece Kenan Yıldız’ın girebileceğini söylerken, Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri'yi ise sanat tarihinden bir figürle karşılaştırdı.

İtalyan teknik adam, Pazar günü Roma ile Juventus arasında oynanacak kritik mücadele öncesinde La Gazzetta dello Sport’a konuştu. Her iki kulüpte de Serie A şampiyonluğu yaşayan Capello, Roma Başkanı Franco Sensi ile olan ilişkisini de anlattı.

“Sensi ile çok iyi anlaştım. Scudetto bir yana, beni ve eşimi Vatikan'da yemeğe götürmüştü. Ancak Juventus’a geçerken ona veda edemedim, bu da içimde kaldı. Giallorossi’de mutlu değildim, Juventus beni aradığında bir günde anlaştık.”

Juventus'a şampiyonlar ligi garantisi

Juventus’un yeni teknik direktörü Igor Tudor’un, milli ara sırasında Thiago Motta’nın yerine gelmesiyle takımda bir canlanma yaşandığını düşünen Capello, siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi bileti alacağına inanıyor:

“Juve'nin potansiyelini henüz tam olarak göstermediğini hissediyorum. Motta, oyuncularından sadece minimumu istiyordu ve bu, takımda kafa karışıklığına yol açtı. Koopmeiners ve Vlahovic gerçek performanslarını göstermek zorunda.”

Capello'dan Tudor'a: “Beni şaşırttı”

Juventus'un başına geçen Tudor’un teknik adamlık yeteneğini eski hocası Capello dahi öngörememiş:

“Hayır, Igor beni şaşırttı ama çok mutlu oldum. Belki de o rolde onu tam anlayamadım çünkü elimde Thuram ve Cannavaro vardı.”

“Juventus’tan sadece Kenan Yıldız kadroma girer”

Capello’ya göre, bugün Juventus ve Roma kadrolarından, onun efsanevi Scudetto takımlarına girebilecek oyuncu sayısı çok az:

“Roma’dan sadece Paulo Dybala ve kaleci Mile Svilar. Juventus’tan ise sadece Kenan Yıldız. Onda farklı bir şey var.”

Kenan Yıldız'ı ünlü ressam Kandinsky'nin eserlerine benzeten Capello, genç oyuncunun değerinin gelecekte daha da artacağını söyledi:

“Kenan bir Wassily Kandinsky eseri gibi. Elinizde tutmalısınız çünkü değeri artacak. Juventus’ta olsam aynısını yapardım.”

Ranieri’ye sanat benzetmesi: “Değeri bilinmemiş De Chirico gibi”

Capello, Roma’da Claudio Ranieri'nin takım üzerindeki etkisini de sanata benzeterek övdü:

“Ranieri, Giorgio De Chirico gibi büyük bir sanatçı ama biraz hafife alınmış biri. Juventus’un Tudor’u seçmesi, çağdaş sanatta figüratif resmin dönüşü gibi. Ranieri’nin özel yanı yeni bir şey icat etmemesi ama sadelik ve mantıkla oyuncuları en uygun pozisyonlarda değerlendirmesi. Taraftarın yuhaladığı oyunculara bile güven verir.”