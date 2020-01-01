Efsane mi, gerçek mi: Duran toplar artık en büyük gol silahı

Son yıllarda duran topların gol bulmak için en etkili yol olduğu söylenir. Bakalım rakamlar bize ne diyecek?

YORUM | Can Doğan

Eğer kapalı bir savunmayı aşamıyorsanız, rakibiniz çok baskılı oynuyorsa bu nedenle de rakip yarı sahaya çok az geçebiliyorsanız veya akan oyunda yakaladığınız fırsatları bir türlü değerlendiremiyorsanız duran top organizasyonları sizin için gerçekten önemli bir şans olabilir.

Ama gerçekten son 6 sezonu incelediğimizde duran topları "en büyük gol silahı" olarak nitelendirebilir miyiz? Bu sorunun cevabını OPTA verilerini kullanarak verelim...

Daha fazla takım

OPTA'nın Süper Lig verilerini tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan itibaren Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de duran toptan atılan gol sayılarını (penaltı golleri hariç) inceledik.

Çok uzağa gitmeyelim ve ilk durağımız olarak Süper Lig'e uğrayalım. Süper Lig'de veriler şu şekilde oluştu:

Sezon Toplam Gol Duran Toptan Gol Yüzde 2014/15 873 212 24% 2015/16 827 201 24% 2016/17 828 176 21% 2017/18 906 184 20% 2018/19 821 172 21% 2019/20 659 130 20%

Gol sayılarından ziyade dikkat etmemiz gereken yer duran toptan atılan gollerin toplam gole olan oranı. Özellikle son 4 sezona baktığımızda 2014/15 ve 2015/16 sezonuna nazaran yüzde 3-4'lük bir düşüş görüyoruz.

Avrupa'nın son yıllardaki göz bebeği İngiltere Premier Lig'de ise istikrar söz konusu:

Sezon Toplam Gol Duran Toptan Gol Yüzde 2014/15 975 227 23% 2015/16 1026 237 23% 2016/17 1064 254 24% 2017/18 1018 223 22% 2018/19 1072 246 23% 2019/20 784 172 22%

İngiltere'de yüzdeler son 6 sezonun hepsinde neredeyse birbirinin aynısı... Ligde atılan her 5 golün 1 tanesi mutlaka duran toplardan geliyor.

İspanya'da ise İngiltere'nin gerisinde bir tablo karşımıza çıkıyor:

Sezon Toplam Gol Duran Toptan Gol Yüzde 2014/15 1009 225 22% 2015/16 1043 212 20% 2016/17 1118 248 22% 2017/18 1024 210 21% 2018/19 983 207 21% 2019/20 685 137 20%

'da yüzde 20'nin altına düşmeyen ama yüzde 23'ü de aşamayan bir durum söz konusu. İngiltere'de en düşük oran yüzde 22 iken İspanya'da en yüksek yüzde bu seviyede.

bu 6 lig arasında en düşük ve en yüksek yüzdeye sahip olarak dikkat çekiyor:

Sezon Toplam Gol Duran Toptan Gol Yüzde 2014/15 843 211 25% 2015/16 866 174 20% 2016/17 877 195 22% 2017/18 855 215 25% 2018/19 973 178 18% 2019/20 728 151 21%

Bundesliga'da takımlar 2014/15 ve 2017/18 sezonlarında atılan her 4 golün 1'ini duran toptan kaydederek zirvede yer aldı. Ancak geçtiğimiz sezon yüzde 20'nin altında kalkmaktan kurtulamadı.

İtalya 'da da durum farklı değil:

Sezon Toplam Gol Duran Toptan Gol Yüzde 2014/15 1024 232 23% 2015/16 979 205 21% 2016/17 1123 242 22% 2017/18 1017 218 21% 2018/19 1019 216 21% 2019/20 746 143 19%

Çizme'de hem sayılar hem de yüzdeler birbirine çok yakın; 5'te 1'lik oran korunuyor.

En düşük ortalamaya sahip lig ise :

Haberin devamı aşağıda

Sezon Toplam Gol Duran Toptan Gol Yüzde 2014/15 947 201 21% 2015/16 960 232 24% 2016/17 991 216 22% 2017/18 1033 189 18% 2018/19 972 195 20% 2019/20 704 138 20%

Fransa'da 2015/16 ve 2016/17 sezonları haricinde düşük yüzdeler gözümüze çarpıyor.

Bütün bu liglere baktığımız zaman ortalama olarak atılan 5 golün 1'inin duran toptan geldiğini görebiliyoruz. Bu oran kötü bir oran olmasa da, duran topların hala akan oyunun büyük bir rakibi olduğunu söylemek zor.

Özellikle düzenli bir artıştan ziyade bir düşüşün olduğunu da göz önüne alırsak, temponun iyice arttığı bu dönemde duran toplara "en büyük" gol silahı diyemeyiz. Eğer bu durum bu şekilde devam ederse önümüzdeki yıllarda yüzde 20'lik oranları görmek de iyice zorlaşacaktır.