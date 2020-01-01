Efsane mi, gerçek mi: Duran toplar artık en büyük gol silahı
YORUM | Can Doğan
Eğer kapalı bir savunmayı aşamıyorsanız, rakibiniz çok baskılı oynuyorsa bu nedenle de rakip yarı sahaya çok az geçebiliyorsanız veya akan oyunda yakaladığınız fırsatları bir türlü değerlendiremiyorsanız duran top organizasyonları sizin için gerçekten önemli bir şans olabilir.
Ama gerçekten son 6 sezonu incelediğimizde duran topları "en büyük gol silahı" olarak nitelendirebilir miyiz? Bu sorunun cevabını OPTA verilerini kullanarak verelim...
OPTA'nın Süper Lig verilerini tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan itibaren Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de duran toptan atılan gol sayılarını (penaltı golleri hariç) inceledik.
Çok uzağa gitmeyelim ve ilk durağımız olarak Süper Lig'e uğrayalım. Süper Lig'de veriler şu şekilde oluştu:
|Sezon
|Toplam Gol
|Duran Toptan Gol
|Yüzde
|2014/15
|873
|212
|24%
|2015/16
|827
|201
|24%
|2016/17
|828
|176
|21%
|2017/18
|906
|184
|20%
|2018/19
|821
|172
|21%
|2019/20
|659
|130
|20%
Gol sayılarından ziyade dikkat etmemiz gereken yer duran toptan atılan gollerin toplam gole olan oranı. Özellikle son 4 sezona baktığımızda 2014/15 ve 2015/16 sezonuna nazaran yüzde 3-4'lük bir düşüş görüyoruz.
Avrupa'nın son yıllardaki göz bebeği İngiltere Premier Lig'de ise istikrar söz konusu:
|Sezon
|Toplam Gol
|Duran Toptan Gol
|Yüzde
|2014/15
|975
|227
|23%
|2015/16
|1026
|237
|23%
|2016/17
|1064
|254
|24%
|2017/18
|1018
|223
|22%
|2018/19
|1072
|246
|23%
|2019/20
|784
|172
|22%
İngiltere'de yüzdeler son 6 sezonun hepsinde neredeyse birbirinin aynısı... Ligde atılan her 5 golün 1 tanesi mutlaka duran toplardan geliyor.
İspanya'da ise İngiltere'nin gerisinde bir tablo karşımıza çıkıyor:
|Sezon
|Toplam Gol
|Duran Toptan Gol
|Yüzde
|2014/15
|1009
|225
|22%
|2015/16
|1043
|212
|20%
|2016/17
|1118
|248
|22%
|2017/18
|1024
|210
|21%
|2018/19
|983
|207
|21%
|2019/20
|685
|137
|20%
La Liga'da yüzde 20'nin altına düşmeyen ama yüzde 23'ü de aşamayan bir durum söz konusu. İngiltere'de en düşük oran yüzde 22 iken İspanya'da en yüksek yüzde bu seviyede.
Almanya Bundesliga bu 6 lig arasında en düşük ve en yüksek yüzdeye sahip olarak dikkat çekiyor:
|Sezon
|Toplam Gol
|Duran Toptan Gol
|Yüzde
|2014/15
|843
|211
|25%
|2015/16
|866
|174
|20%
|2016/17
|877
|195
|22%
|2017/18
|855
|215
|25%
|2018/19
|973
|178
|18%
|2019/20
|728
|151
|21%
Bundesliga'da takımlar 2014/15 ve 2017/18 sezonlarında atılan her 4 golün 1'ini duran toptan kaydederek zirvede yer aldı. Ancak geçtiğimiz sezon yüzde 20'nin altında kalkmaktan kurtulamadı.
İtalya Serie A'da da durum farklı değil:
|Sezon
|Toplam Gol
|Duran Toptan Gol
|Yüzde
|2014/15
|1024
|232
|23%
|2015/16
|979
|205
|21%
|2016/17
|1123
|242
|22%
|2017/18
|1017
|218
|21%
|2018/19
|1019
|216
|21%
|2019/20
|746
|143
|19%
Çizme'de hem sayılar hem de yüzdeler birbirine çok yakın; 5'te 1'lik oran korunuyor.
En düşük ortalamaya sahip lig ise Fransa Ligue 1:
|Sezon
|Toplam Gol
|Duran Toptan Gol
|Yüzde
|2014/15
|947
|201
|21%
|2015/16
|960
|232
|24%
|2016/17
|991
|216
|22%
|2017/18
|1033
|189
|18%
|2018/19
|972
|195
|20%
|2019/20
|704
|138
|20%
Fransa'da 2015/16 ve 2016/17 sezonları haricinde düşük yüzdeler gözümüze çarpıyor.
Bütün bu liglere baktığımız zaman ortalama olarak atılan 5 golün 1'inin duran toptan geldiğini görebiliyoruz. Bu oran kötü bir oran olmasa da, duran topların hala akan oyunun büyük bir rakibi olduğunu söylemek zor.
Özellikle düzenli bir artıştan ziyade bir düşüşün olduğunu da göz önüne alırsak, temponun iyice arttığı bu dönemde duran toplara "en büyük" gol silahı diyemeyiz. Eğer bu durum bu şekilde devam ederse önümüzdeki yıllarda yüzde 20'lik oranları görmek de iyice zorlaşacaktır.