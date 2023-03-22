İtalyan eldiven, yaptığı büyük hatayı çocuklarının ona hala hatırlattığının altını çiziyor.

NE OLDU? PSG, Mart 2019'da Buffon'a bir sonraki Şampiyonlar Ligi sezonunda ilk tercihleri olmayacaklarını bildirdi.

Bunun üzerine tecrübeli kaleci, şu anda West Ham'ın kalecisi olan ve o zamanlar PSG formasını giyen Alphonse Areola'nın yedeği olmayacağını ifade etti.

İtalyan kaleci, şu anda bu kararının büyük bir hata olduğunu kabul ediyor ve sırf bu nedenden dolayı Fransa'dan ayrıldığını vurguluyor.

NE SÖYLEDİLER: Buffon, Bobo TV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Paris'teki deneyimim hayatımın en iyi serüveniydi. Her şey çok iyi giderken şu anda şunu söylemeliyim ki ayrılmak, muhtemelen kariyerimin en büyük hatasıydı.

"Neden mi? Bana, 'Gigi, biz seninle çok mutluyuz, ama eskisi gibi Şampiyonlar Ligi'nde bizim ilk tercihimiz olmayacaksın!' dediler ve bana Areola'nın oynayacağını belirttiler.

"Durdum ve kendi kendime dedim ki bu doğru değil. Bu kesinlikle, bana yapılan bir saygısızlık. Mart ayında geliyorsunuz ve bana, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacağımı söylüyorsunuz.

"Bunu bana nasıl söylersiniz? Futbol, böyle bir oyun değil!"

İtalyan kaleci, Paris'teki günlerine de dikkat çekerek, "Kendimi dünyanın merkezinde hissettim. İki ay içinde Fransızca konuştum.

"Sokaktaki insanlarla konuştum. En üst düzeyde bir profesyonelin ötesinde, kendimi çok iyi hissettim. Benim için en güzel deneyimdi. Bugün bile çocuklarım bana, neden Paris'ten ayrıldığımızı soruyor" diyerek Fransa'dan ayrıldığına pişman olduğunu açıkladı.

BÜYÜK RESİM: Buffon, 2019-20 sezonu öncesinde Juventus'a dönmeden önce PSG formasını toplamda 25 kez giydi.

Parisliler, o yaz Keylor Navas ile anlaştı ve kulübün as kalecisi Kosta Rikalı eldiven oldu.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Temmuz 2021'de çocukluk kulübü Parma'ya geri dönen Buffon, 45 yaşında olmasına rağmen Serie B'de mücadele ediyor.