Sezon sonunda Stefano Pioli ile yollarını ayıracak olan Milan’da teknik direktör arayışı devam ediyor.

Serie A takımlarından Milan’ın efsane isimleri Fabio Capello ve Arrigo Sacchi, sezon sonunda Stefano Pioli ile yolları ayırmayı planlayan kırmızı-siyahlı takıma teknik direktör önerisinde bulundu. Her iki teknik direktör de Milan’ın yeni sezonda şu anda Bologna’yı çalıştıran Brezilyalı çalıştırıcı Thiago Motta ile çalışması gerektiğinin altını çizerken, genç hocanın kalitesine vurgu yaptı.

Ne söylendi?

Motta’nın futboluculuk yıllarında üst düzey takımlarda çalıştığının altını çizen Capello, “O benim favorilerimden biri. Futbolculuk kariyeri sayesinde üst düzey kulüplerde tecrübesi var ve Bologna'da ilginç işler yaptı. O da eski bir orta saha oyuncusu. Dünyanın en iyi teknik direktörlerine bakın; Conte, Xabi Alonso, Ancelotti, Arteta, Allegri ve Xavi'yi bu grupta bulabilirsiniz. Hepsinin ortak bir noktası var, değil mi? Orta saha oyuncuları sahip oldukları vizyon, denge, hücum ve savunmayı bir arada tutma özellikleriyle teknik direktör olarak daha fazla öne çıkıyorlar” dedi.



Milan’da büyük başarılara imza atan Sacchi de Motta’yı överken, “Sadece Bologna'ya bakın. Çoğunlukla tanınmayan oyunculardan oluşan bir gruba heyecan verici bir oyun stili kazandırdı. Tek oyuncuya odaklanan bir ülkede, kolektif fikrini yaydı. Başarıların her zaman kulüpten başladığını söylemekten asla vazgeçmem. Milan nasıl yapılandırılmış? Kim karar veriyor? Thiago Motta ideal çünkü Bologna ile Şampiyonlar Ligi için mücadele eden bir koçun üstün niteliklere sahip olması gerekir. Ancak Milan onu uygun bir şekilde ve bir antrenörün ihtiyaç duyduğu sabırla karşılamalı” ifadelerini kullandı.