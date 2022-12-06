İZLE | Efsane golcü Samuel Eto'o, Brezilya ile Güney Kore arasında oynanan Dünya Kupası maçından sonra bir gazeteciye saldırarak tekmeledi

Efsane oyuncu, kendisine hakim olmakta zorlanırken çevresindekiler onu sakinleştirmekte zorlandı.

NE OLDU? Samuel Eto'o, Katar'daki maçların müdavimi oldu ve Brezilya'nın Güney Kore ile oynadığı son 16 karşılaşmasına da katıldı.

Pek çok kişi, 4-1'lik bir galibiyet sırasında Brezilya'nın göz kamaştırıcı performansını gördükten sonra bu maçtan mutlu bir şekilde ayrılırken Eto'o, sahanın dışında bir gazeteciyle çok sert bir şekilde tartıştı.

Ve bu tartışma sadece sözlü olarak ilerlemedi.

Efsane futbolcu, tartışma yaşadığı gazeteciye saldırarak tekmeledi. O sırada araya girmek isteyenler oldu, ancak onu sakinleştirmek hiç de kolay değildi.

Güçlükle sakinleştirilen Eto'o, birçok kişinin yardımıyla alandan uzaklaştırıldı.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

BÜYÜK RESİM: Eto'o, memleketi Kamerun'da bir efsane, ülkesi için diğer tüm oyunculardan daha fazla gol atmış (56) ve kendisini Barcelona, Inter ve Chelsea gibi takımlarda kanıtlamış bir futbolcu.

Kamerunlu efsane, Süper Lig'den Antalyaspor ve Konyaspor formalarını da başarıyla giydi.

SIRADAKİ NE? Eto'o, ülkesinin son maçında Brezilya'ya mağlup olduğuna şahitlik etmesinin ardından Güney Kore mücadelesinde de Güney Amerikalıları izledi.

Sambacılar, 6. Dünya Kupası zaferlerini yaşamayı büyük bir heyecanla bekliyorlar ve rakiplerine gözdağı veriyorlar.