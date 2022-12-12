Efsane golcü, Sambacılar'ın yeni döneme farklı bir kimlikle hazırlanacağının altını çizdi.

NE OLDU? Tite, Brezilya'nın çeyrek finalde Hırvatistan'a penaltı atışları sonrasında kaybetmesinin ardından istifa etti.

61 yaşındaki hoca, Dünya Kupası'nı kaldırmayı kesinlikle çok isterdi, ancak Zlatko Dalic ekibi, Sambacılar'ı kupanın dışına yolladı ve Brezilya'nın hayali son buldu.

Bunun üzerine Ronaldo, önümüzdeki aylarda Brezilya için tam 57 yıl sonra bir ilk yaşanacağını açıkladı.

Ve takımın başına, yabancı bir teknik direktörün gelebileceğini açıklarken isim vermekten de çekinmedi.

NE SÖYLEDİLER: Ronaldo, Katar'da düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Birçok harika menajer var. Real Madrid'den Ancelotti, Roma'dan Mourinho... Bunlar inanılmaz isimler.

"Ancak, hepsinin sözleşmesi var. Brezilya, bence yabancı bir hocayı takımın başına getirecek."

BÜYÜK RESİM: Yabancı bir yöneticiyi atamak, en hafif tabirle sıra dışı olurdu. Çünkü, en son Arjantinli Filpo Nunez'in 1965'te kısa süreliğine göreve gelmesinden bu yana Brezilya'nın başına yabancı kimse geçmedi.

Daha sonra göreve gelen 38 kişinin tamamı Brezilyalıydı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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Getty Images

BREZİLYA İÇİN SIRADA NE VAR? Yeni bir yönetici arayışı devam ediyor ve bu, oldukça hızlı bir şekilde halletmek isteyecekleri bir şey...

Çünkü, 2024 yılındaki Copa America'ya sadece bir buçuk yıl kaldı.