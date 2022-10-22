NE OLDU? Andres Iniesta, oyunun en büyük orta saha oyuncularından biri haline geldiği ve kaptanlık yaptığı eski kulübü Barcelona'ya geri dönmek istediğini açıkladı.

İspanyol yıldız, Barça ile harika bir dönem geçirmiş ve kazanmadığı kupa kalmamıştı.

NE SÖYLEDİ: Get Spanish Football News tarafından aktarılan 'The Wild Project' adlı podcast'inde Jordi Wild ile konuşan Iniesta, Barça'ya dönmek istediğini söyledi.

"İstemediğimden değil, beni oyuncu olarak isteseler tabii ki memnun olurum.

"Ama artık bizden geçti. Oradaki insanlarla rekabet etmek imkansız görünüyor.

"Barcelona'ya dönmek istiyorum. Koç veya sportif direktör olarak bir şeyler öğrenmek ve çalışmak istiyorum.

"Farklı alanlarda eğitim görmek istiyorum. Bundan sonra neler olacağını göreceğiz."

DAHA BÜYÜK RESİM: Iniesta, dört kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan çılgınca başarılı bir 16 yılın ardından 2018'de Japon takımı Vissel Kobe'ye transfer olmak için Barcelona'dan ayrıldı.

İKİ FOTOĞRAFTA: