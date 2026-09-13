Daan Rots, Míchel’in Míchel Abdellah Ouazane’yi Ajax’ta neden yedek kulübesinde tuttuğunu anlıyor. FC Twente’nin hücum oyuncusu, İspanyol teknik adamın sol kanat pozisyonunda görev bilinci daha yüksek bir oyuncuyu tercih ettiğini düşünüyor.

Míchel, Ajax’ın son iki maçında sol kanatta Oscar Gloukh ve Oliver Edvardsen’i tercih etti. Edvardsen cumartesi günü Fortuna Sittard karşısında vasatın altında kalınca, Ouazane oyuna sonradan girme fırsatı buldu. Ardından Ajax skoru 1-5’lik galibiyete taşıdı.

Rots, Ouazane’nin hayranları arasında yer alıyor ve genç kanat oyuncusunu geçen sezon Keuken Kampioen Divisie’de canlı olarak izledi. Twente oyuncusu, Goedemorgen Eredivisie programında, “De Graafschap - Jong Ajax maçında statta oturuyordum. De Graafschap kazandı ama o maçta biraz tek kişilik bir gösteri gibiydi” dedi.

“Ondan zaten bir sonraki adıma ya da daha yüksek bir seviyeye hazır olduğu belliydi. İki oyuncunun yanından geçiyordu, üçüncüsü tarafından durduruluyordu. Ama bunun pek bir önemi yoktu, yine de onların yanından geçiyordu. O zaman 16 yaşındaydı. Ouazane gerçekten kaliteli bir oyuncu.”

Mario Been, Edvardsen’in Ouazane’ye tercih edilmesini anlaşılmaz buluyor. Sunucu Milan van Dongen ise doğrudan Norveçli kanat oyuncusunun disiplinine işaret ediyor. “Savunmaya yardım etmek, çizgide genişlik vermek. Böyle şeyler.”

Rots, Ajax teknik direktörünün tercihini savunarak, “Herkes, üç kez çalım atan oyuncu ilk 11’de oynamalı diye düşünüyor. Ama futboldan gerçekten anlıyorsan, Ajax’ın hocası gibi, şunu da anlarsın: Eğer 10 numara pozisyonunda çok yaratıcı bir oyuncun varsa, kenarda görev bilinci yüksek bir oyuncuya sahip olman daha iyidir” ifadelerini kullandı.

Twente’nin kanat oyuncusu, Ajax’ın sol kanat pozisyonuna ilişkin analizini, “Ajax’ın hocası bunu görüyor, ama birçok Ajax taraftarı görmüyor. Onlar Ouazane’yi çok görmek istiyor ama elbette takımın için neyin en iyisi olduğunu tartman gerekir” sözleriyle noktaladı.