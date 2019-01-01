Edin Visca: Özgüvenli ve güçlü oynuyoruz

Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, özgüvenlerinin çok yüksek olduğunu ve şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

'in lideri 'in şampiyonluk yolundaki en büyük gol silahı Edin Visca takımının şampiyonluğu hakettiğini belirtirken özgüvenli ve güçlü bir oyun oynadıklarını belirtti.

Boşnak yıldız Fanatik Gazetesi'nden Ömer Necati Albayrak'a konuştu. İşte Visca'nın açıklamalarından satır başları;

"Benim hayatım futbol"

“Biliyorum istikrarımın sırrı merak ediliyor. Aslında bu konularda çok konuşmayı sevmem ama şöyle tanımlayabilirim. Benim hayatım futbol... Futboldan başka bir şey düşünemem. Hafta sonu maç mı var! Tek düşüncem o olur. Maça kendimi zihinsel, fiziksel, gerekli her şeyi yaparak hazırlarım. Tatil gününde bile bir sonraki maç olur kafamda. Ona göre dinlenmek, ona göre çalışmak. Yani futbolla yaşadıktan sonra sahada karşılığını alacağıma inanırım hep. Ve sezon başları çok önemlidir benim için. Her sezon başı bir hedef koyarım. O hedef de hep bir öncekine göre daha iyi şeyler yapabilmek olur. Bu sezonun sonuna kadar da mümkün olduğunca katkı vermeye devam etmek istiyorum.”

"Takımım için her şeyi yaparım"

“Ben bir takım oyuncusuyum. Saha içinde ne kadar yardımlaşırsanız o kadar çabuk sonuca ulaşabilirsiniz. Ben de sahada tüm takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Takımım için her şeyi yaparım. Şu anda tek istediğim bir şey var. Başakşehir’le şampiyonluk yaşamak. Tüm çalışmalarımı bunu düşünerek yapıyorum. Şampiyonluğa olan inancım tam.”

"Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum"

“Abdullah Avcı hocamızla 8 senedir beraberiz. Bu yolculuğun neredeyse en başından beri beraberiz. Bana her zaman iyi davrandı ve gelişimime çok büyük katkılar verdi. Saha içerisinde geldiğim noktada hocamızın payı oldukça büyük. Aynı yolu yürüdük beraber ve bunun sonunda şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Oyunu çok iyi okuyan, oynatmak istediği futbolu takımına tüm detaylarıyla aktaran bir teknik adam ve bence elde ettiği hiçbir şey tesadüf değil.”

"Takım kazanınca mutlu oluyorum"

“Bana hep sorulan sorulardan biri gol atmak mı, asist yapmak mı? Klişe bir cevap olarak düşünülmesin. Ancak sahaya çıktığımda tek bir amacım var. Takımımın kazanmasına yardımcı olabilmek. Bunun için de yapmam gereken skor üretmek ise gol mü asist mi ayrımına gerek yok. İkisini de yapmadığım maçlar da oluyor ve ben takım kazanınca mutlu oluyorum.”

"Özgüvenli ve güçlü oynuyoruz"

“Başakşehir olarak her sezona aynı hedefle başlıyoruz ve artık bu hedefe çok yakınız. Şampiyon olmak istiyoruz. Takım olarak tek düşüncemiz bu. Zaten bunu da oynarken herkese gösteriyoruz. Bu hedefi ne kadar istediğimizi herkes görüyor. Çünkü özgüvenli ve güçlü oynuyoruz. Kayseri maçı mesela bunun en net örneği. Kariyerim boyunca böyle bir maç yaşamamıştım. Bütün istatistiklerde rekor kırdık. 12 şut attım. Ancak futbol böyle bir oyun ve bazen böyle şanssızlıklar yaşayabiliyorsunuz. O maça çok takılmamamız lazım. Çünkü bence o maç için bizim adımıza önemli kazanımı, şampiyon gibi oynadığımızı herkese göstermiş olmamızdı.”