Bundesliga ekibinde, Marco Rose'dan boşalan teknik direktörlük görevini, 39 yaşındaki çalıştırıcı devraldı.

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını üstlenen Edin Terzic'in Borussia Dortmund ile 2025 yılına kadar anlaşması bulunuyor.

BVB, Marco Rose ile yollarını geçtiğimiz Cuma günü sürpriz bir şekilde ayırmıştı.

Edin Terzic, Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü oldu ⚫️🟡 pic.twitter.com/keTrME1iAq — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 23, 2022

Ne söylendi?

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl şunları söyledi:

"Hafta sonu Edin ile birkaç yoğun görüşme gerçekleştirdik ve onun yeni teknik direktörümüz olmasının kulüp için en doğru karar olduğuna ikna olduk."

"Edin kulübümüzü ve takımın büyük bir çoğunluğunu tanıyor ve taraftarlarımıza iyi bir futbol sunmak için neler yapmak istediğimizi biliyor. 2022/23 sezonu yeni bir başlangıç olacak ve bu başlangıcı sevinç ve tutkuyla ileriye taşıyacağız."

Edin Terzic ne söyledi?

Dortmund'u devralmasının ardından konuşan Edin Terzic ise şunları söyledi:

"Birçok insan, Borussia Dortmund'un benim hayatım için ne kadar önemli olduğuni biliyor olmalı. Bu nedenle Aki Watzke, Michael Zorc ve Sebastian Kehl'e bu sorumluluğu ve güveni bana verdikleri için teşekkür ederim. Takımın başarısı için her şeyimizi vereceğiz."

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