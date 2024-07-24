Edin Dzeko tarihi başarıya imza attı, Türk futbolunda rekor kırdı

Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin Lugano'yu mağlup ettiği maçta eski Galatasaraylı Shabani Nonda'nın rekorunu kırdı.

Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 yendi

Edin Dzeko hat-trick yaptı

Shabani Nonda'nın rekorunu kırdı

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Lugano'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Sarı-lacivertlilerin üç golü hat-trick'e imza atarak tarihi performans sergileyen Edin Dzeko'dan geldi.

BÜYÜK RESİM: 38 yaşındaki Edin Dzeko kaydettiği üç golle adını Türk futbol tarihine yazdırdı. Dzeko, Shabani Nonda'yı (32 yaş, 2009'da Galatasaray formasıyla) geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim oldu.

DAHA FAZLASI: Bosna Hersek'li yıldız, 45+1'de penaltıdan kaydettiği golle skoru 1-1'e getirip Fenerbahçe'yi ikinci yarı öncesi ateşledi. İkinci yarının hemen başında bir kez daha sahne alan Dzeko, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Dakikalar 67'yi gösterdiğinde ise Lugano savunmasının yaptığı hatayı affetmeyen Dzeko, Szymanski'nin pasında klasına yakışır bir vuruşla golünü atıp hat-trick yaptı. Fenerbahçe bu golle skoru 3-2'ye getirdi.

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Jose Mourinho'nun devre arasında takımla yaptığı konuşma oldukça merak edildi. Soyunma odasında neler konuşulduğu Sebastian Szymanski'ye soruldu. Polonyalı yıldız ise şu yanıtı verdi: "Ne konuşulduğunu söyleyemem, bu bizim sırrımız. Bunu afişe edemem, hocamıza saygısızlık yapamam. Eğer hocamız söylemek isterse kendisi söyler ama şunu söyleyebilirim ki söylediği şeyler bize yardımcı oldu."