Edin Dzeko Inter'e, Alexis Sanchez Roma'ya

Inter ve Roma'nın Edin Dzeko ile Alexis Sanchez'in takası için anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Roma'nın Spezia ile oynadığı kupa maçının ardından soyunma odasında teknik direktör Paolo Fonseca'ya hakaret eden ve kadro dışı kalan Edin Dzeko, Inter yolunda.

Antonio Conte'nin takımının bu transfer için Roma'ya Alexis Sanchez'i önerdiği ve iki takımın bu takas için anlaşmaya vardığı öğrenilirken, maddi problemlerin çözüme kavuşması için görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Dzeko'nun Roma'daki kontratının 13 milyon, Sanchez'in Inter'deki kontratı ise vergi indirimi nedeniyle 9 milyon euro olduğu belirtilirken 4 milyonluk fark transferde en büyük engel olarak görünüyor. İki kulüp yetkililerinin dün Milano'da bulunan bir otelde bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği ve bu problemi çözüme kavuşturmaya çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan PSG'nin de Dzeko'nun durumunu yakından takip ettiği ve golcü oyuncuyu kadroya katabilmek için Mauro Icardi'yi takasta kullanabileceği öne sürüldü.