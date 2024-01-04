Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin uzun süredir istediği yıldızı ikna etti

Fenerbahçe'nin sezon başında da istediği Milanlı oyuncuyu ikna etmek için Edin Dzeko devreye girdi.

Rade Krunic, Fenerbahçe yolunda

Edin Dzeko vatandaşı için devreye girdi

Krunic'i Dzeko ikna etti

NE OLDU? Sabah Spor'un haberine göre, Fenerbahçe sezon başında da istediği Rade Krunic hamlesini ara transfer döneminde bitirmek istiyor. Orta sahanın takıma katılması için büyük aşama kaydedilirken Bosna Hersekli oyuncu, vatandaşı Edin Dzeko'nun devreye girmesiyle ikna edildi.

BÜYÜK RESİM: Bu sezon Milan formasıyla yalnızca 14 maçta görev alan Rade Krunic'in de Milan'dan ayrılmak istediği söyleniyor.

SIRADA NE VAR? Mario Branco ve Selahattin Baki ise Milan’ın istediği 4 milyon Euro’yu aşağı çekmek için masaya oturacak.