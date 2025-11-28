Edin Dzeko çılgına döndü: Taraftarlara sert çıktı! 'Belki de hak etmiyoruz'

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve profesyonelliğiyle büyük alkış alan Edin Dzeko, yaz transfer döneminde İtalyan ekibi Fiorentina'nın yolunu tutmuştu. Boşnak golcü, İtalyan taraftarların tepkilerinden rahatsızlığını dile getirdi.

Ne oldu?

Gecenin en çok konuşulan maçlarından biri olan Fiorentina - AEK maçında büyük bir kaos yaşandı. Konuk ekip AEK, güçlü rakibini Mijat Gacinovic'in 35. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederken Fiorentina taraftarları oynanan kötü oyun ve alınan kötü sonuçların üst üste gelmesi sebebiyle kendi oyuncularına ıslıklı protestoda bulundu. Edin Dzeko, maçın ardından bu tepkilere sert bir cevap verdi.

Ne söylendi?

"Biz berbatız diyebiliriz, sorun değil. Kötü mü gidiyoruz? Evet, doğru. Belki de bu formayı hak etmiyoruz? Tamam, belki de öyledir, bu da sorun değil. Ama evimde oynadığımda, her kaybettiğim topun ardından ıslıklanmak yerine, taraftarın bana yardım etmesini isterim. Eğer bu zor dönemdeysek, birlikte üstesinden gelmeliyiz. Çünkü bu iyi bir şey değil. Bugün buradayım ve belki yarın burada olmayacağım, ama bu adamlar biraz daha yardımı hak ediyor. Maçın sonunda bizi yuhalayabilirsiniz, sorun değil. Ancak maç sırasında taraftarlarımızdan daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Bu durumdan tek başımıza çıkmamız zor."