Ederson transferinin suya düşmesinin ardından… United, Liverpool’un “çılgın” golcüsüne göz dikti

Yaz transfer dönemi, Manchester United’ın planladığı gibi gitmedi; transfer anlaşmaları birbiri ardına suya düştü ve orta sahayı güçlendirmek için öncelik listesinin başında yer alan hedefler suya düştü. Ancak İngiliz kulübü başarısızlıklarının üzerinde uzun süre durmadı ve hızla yeni bir yol çizmeye başladı; Ederson transferinin suya düşmesinin ardından yeni bir Brezilyalı hedefle görüşmelere başladı.

Manchester United, 2026-2027 sezonunun başlamasından önce orta sahasını güçlendirme çabaları kapsamında, Wolverhampton oyuncusu Brezilyalı João Gomes ile sözleşme imzalamak üzere görüşmelere başladı.

Takımın sezon öncesi hazırlık antrenmanlarına dönmesine rağmen, şu ana kadar Old Trafford'a hiçbir yeni oyuncu gelmedi; ayrıca kulüp, hedef listesinde yer alan bir dizi oyuncuyla da anlaşma sağlayamadı.

Elliot Anderson, transfer döneminde Manchester United için bir öncelikti, ancak kulüp, Manchester City'nin 116 milyon sterlin karşılığında transferi tamamlamasının ardından, Nottingham Forest ve İngiltere milli takımında forma giyen bu oyuncuyu kadrosuna katamadı.

Ayrıca United'ın adı, West Ham United'da forma giyen Portekizli Matheus Fernandes ile de anılmıştı; ancak oyuncu sonunda 85 milyon sterlin karşılığında Tottenham'a transfer oldu. Sandro Tonali de Old Trafford'a transfer olacağı söylenen isimler arasındaydı, ancak o da Tottenham'a katıldı.

Dünya Kupası başlamadan önce Manchester United, turnuvaya katılmak üzere Brezilya milli takımına geç bir çağrı alan Ederson’u 38 milyon sterlin karşılığında transfer etmek üzere Atalanta ile anlaşmaya vardı; ancak transfer, resmi olarak duyurulmadan önce suya düştü. Görünüşe göre bunun nedeni, oyuncunun sağlık muayenelerinde ortaya çıkan sorunlardı.

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Bu durum, United yönetimini planlarını değiştirmeye itti ve dikkatlerini, Brezilya'nın Globo sitesinin aktardığına göre, Liverpool'un da ilgilendiği sürpriz bir hedefe, geçen sezonun sonunda Premier Lig'den küme düşen Wolverhampton'ın oyuncusu João Gomes'e yöneltti.

Manchester United, yazın başlarında Gomez ile görüşmelere başlamıştı, ancak menajeri Jorge Mendes’in oyuncuyu Atlético Madrid’e transfer etmek için görüşmelere girmesiyle, kulüp bu oyuncuyu kadrosuna katma fırsatını kaçırmış gibi görünüyordu.

Ancak İspanyol kulübüne transferi gerçekleşmedi ve Manchester United, Wolverhampton oyuncusunu kadrosuna katma yarışına yeniden girdi.

Gomez, 2025-2026 Premier Lig sezonunda Wolverhampton formasıyla sadece üç maçta forma giymedi; takımın Manchester United’a karşı evinde oynadığı maç da bu üç maçtan biriydi.

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Atlético Madrid, Gomez'i 45 milyon euro (38 milyon sterlin) karşılığında transfer etmek üzere anlaşmaya yakın görünüyordu; bu rakam, Manchester United'ın Ederson'u kadrosuna katmak için ödemeye hazır olduğu tutarla aynıydı.

Manchester United, 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Wolverhampton ile yeniden görüşmelere başladı. Wolverhampton'ın resmi podcast'inde bu oyuncu "çılgın" olarak tanımlanmıştı.

Bununla birlikte, United’ın bu transferi sonuçlandırması kolay olmayacak; zira Liverpool da oyuncuyu kadrosuna katmak için Wolverhampton ile görüşmelere başladı.

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