Eder Sarabia: "Lanet olsun Antoine, at artık şunu!"
El Clasico mücadelesinde ezeli rakibi Real Madrid'e mağlup olarak liderlik koltuğunu kaptıran Barcelona'da 2-0'lık mağlubiyetin yankıları sürüyor.
İspanyol televizyon kanalı Vamos, Katalan ekibinin antrenörlerinin saha kenarındaki hareketlerini mercek altına alırken dudak okuma uzmanlarının incelemeleri, dikkat çeken sonuçlara ulaştı.
Barcelona'nın Fransız yıldızı Griezmann, maçın ilk yarısında önemli bir pozisyondan yararlanamazken kanalın uzmanlarına göre yardımcı antrenör Eder Sarabia, "Lanet olsun Antoine, at artık şunu!" diyerek oyuncusuna tepki gösterdi. 39 yaşındaki antrenörün, cömertçe harcanan bir gol fırsatının ardından bu kez, "Vur şu topa, lanet olsun!" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
Yapılan incelemede, Sarabia'nın bir başka oyuncuyla ilgili Quique Setien'e; "Sahada yapması gereken hiçbir şeyi yapmıyor" sözleriyle serzenişte bulunduğu anlaşılırken bu oyuncunun hangi futbolcu olduğu konusunda bir sonuca varılamadı.
Quique Setien'in Barcelona'nın başına geçmesiyle Ocak 2020'de Katalan ekibinde göreve başlayan Sarabia, daha önceden Las Palmas ve Real Betis dönemlerinde de Setien'in yardımcılığını üstlenmişti.