Eder Sarabia: "Lanet olsun Antoine, at artık şunu!"

Barcelona'nın yardımcı antrenörü Eder Sarabia, El Clasico'da Antoine Griezmann'ın kaçırdığı bir gol pozisyonunun ardından tepkisini gizleyemedi.

El Clasico mücadelesinde ezeli rakibi 'e mağlup olarak liderlik koltuğunu kaptıran 'da 2-0'lık mağlubiyetin yankıları sürüyor.

İspanyol televizyon kanalı Vamos, Katalan ekibinin antrenörlerinin saha kenarındaki hareketlerini mercek altına alırken dudak okuma uzmanlarının incelemeleri, dikkat çeken sonuçlara ulaştı.

Barcelona'nın Fransız yıldızı Griezmann, maçın ilk yarısında önemli bir pozisyondan yararlanamazken kanalın uzmanlarına göre yardımcı antrenör Eder Sarabia, "Lanet olsun Antoine, at artık şunu!" diyerek oyuncusuna tepki gösterdi. 39 yaşındaki antrenörün, cömertçe harcanan bir gol fırsatının ardından bu kez, "Vur şu topa, lanet olsun!" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Daha fazla takım

Yapılan incelemede, Sarabia'nın bir başka oyuncuyla ilgili Quique Setien'e; "Sahada yapması gereken hiçbir şeyi yapmıyor" sözleriyle serzenişte bulunduğu anlaşılırken bu oyuncunun hangi futbolcu olduğu konusunda bir sonuca varılamadı.

Haberin devamı aşağıda

Quique Setien'in Barcelona'nın başına geçmesiyle Ocak 2020'de Katalan ekibinde göreve başlayan Sarabia, daha önceden Las Palmas ve dönemlerinde de Setien'in yardımcılığını üstlenmişti.