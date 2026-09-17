Leeroy Echteld, Sunderland karşısında penaltıya sebebiyet veren Weslley Patati hakkında net bir görüşe sahip. Maçı kaybeden AZ'nin teknik direktörüne göre kanat oyuncusu pozisyonu daha iyi değerlendirmeliydi. Alkmaar ekibi, Avrupa Ligi sezonunun açılışında deplasmanda 1-0 mağlup oldu.

Patati, ikinci yarının ortalarında ceza sahasında Enzo Le Fée'yi yere indirince Sunderland penaltı kazandı. Fransız orta saha oyuncusu da ardından beyaz noktadan ev sahibi takıma üç puanı getirdi.

"Bunu yapmaman lazım" diyen üzgün Echteld, maçın ardından Ziggo Sport muhabiriyle konuşurken penaltı pozisyonu gündeme geldiğinde hayıflandı. "Bu şekilde gol yemek can sıkıcı."

"Topu sahanın epey ileride bir bölgesinde kaybettik ve sonrasında bunu artık telafi edemedik. Bence şanssız bir penaltıydı. Sonrasında o toplardan birini içeri atamamanız gerçekten çok yazık. Yeterince fırsat yakaladık. Ama bu maç gerçekten çok can yakıcı bir şekilde bitti" ifadelerini kullandı maçı kaybeden teknik adam.

AZ, oldukça iyi sayılabilecek bir başlangıcın ardından Sunderland'da ciddi baskı altına girdi. "Sonrasında ara sıra çıkabildik. İkinci yarıda ise birkaç şeyi düzelttik. Bu tür takımlara karşı çok daha fazla cesaret göstermeniz gerektiğini gruba anlatmaya çalıştım. Ve kendi oyunumuzu oynamamız gerekiyordu."

Echteld, son bölümde kaçan fırsatları bir kez daha izleyecek. "İkinci yarıda daha iyi olan taraftık" diyerek sözlerini noktaladı Alkmaar ekibinin teknik direktörü.

AZ, Avrupa Ligi'nde bir sonraki maç haftasında sahasında oynayacak. Hapoel Be'er Sheva, 15 Ekim'de Alkmaar'a konuk olacak.