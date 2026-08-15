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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport

Çeviri:

Eberl: Bayern Münih'in yıldızı yürüyemiyor

K. Laimer
Dortmund - Bayern Münih
Dortmund
Bayern Münih
Süper Kupa
Bayern Münih - RB Leipzig
RB Leipzig
Club Friendlies
Avusturya
Almanya

Sezon başlamadan önce endişe yaratan erken sakatlık

Avusturyalı milli oyuncu Konrad Laimer, Bayern Münih ile Leipzig arasında bugün cumartesi oynanan hazırlık maçında erken bir sakatlık yaşadı ve normal şekilde devam edemeyecek görünmesinin ardından sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Bu konuda Bayern'in sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, Alman "Bild" gazetesine göre şunları söyledi: "Koni (Laimer) nispeten erken bir darbe aldı ve ayağı hızla şişti. Bu yüzden tedbir amaçlı çıktı."

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Eberl şunları ekledi: "Durum o kadar açıktı ki artık yürüyemiyordu ve kendisine yardım edecek birine ihtiyacı vardı. Bunu gördünüz, normal şekilde hareket etmiyordu."

Süper Kupa
Dortmund crest
Dortmund
BVB
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB

Avusturyalı oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağıyla ilgili olarak Bavyera kulübünün sportif direktörü şöyle konuştu: "Bugün bunun ne kadar süreceğini gerçekten söyleyemem."

Laimer'e dair endişe, Bayern'in yeni sezona hazırlandığı bir dönemde geldi; takım resmi maratonuna 22 Ağustos'ta Borussia Dortmund ile oynayacağı Almanya Süper Kupası maçıyla başlayacak.

Bavyera ekibi bugünkü maçta Leipzig'i 3-1 mağlup etti. Gollerini Luis Díaz, Nathaniel Brown ve Jamal Musiala kaydederken, Faslı yıldız İsmail es-Sibari, Bundesliga'nın rekortmen şampiyonuyla ilk kez sahaya çıktığı maçta üçüncü golün asistini yaptı.


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