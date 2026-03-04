EA Sports FC 26 web uygulaması ve eşlik eden uygulama: Çıkış tarihi ve Ultimate Team'e erken başlamak için ne yapmalı?

EA Sports FC 26'nın piyasaya sürülmesiyle birlikte, Ultimate Team'e katılan hayranlar, Web Uygulaması ve Companion Uygulaması sayesinde bir adım önde başladılar. Önceki yıllarda olduğu gibi, EA her ikisini de oyunun tam sürümünden önce piyasaya sürdü ve oyuncuların kadrolarını oluşturmaya başlamasına, Kadro Oluşturma Görevlerini (SBC) tamamlamasına ve transfer piyasasında erken hamleler yapmasına olanak tanıdı.

Bu uygulamalar, rekabette bir adım önde olmak isteyenler için vazgeçilmez bir araç olmaya devam ediyor. İşte bu uygulamaların nasıl çalıştığı hakkında bilmeniz gereken her şey.

EA Sports FC 26 Web uygulaması ne zaman yayınlanacak?

Web uygulaması yayın tarihi: 17 Eylül 2025 Eşlik eden uygulama yayın tarihi: 18 Eylül 2025

EA Sports FC 26 Web Uygulaması, oyunun resmi çıkış tarihinden önce, 17 Eylül 2025 tarihinde yayınlanarak şu anda kullanıma sunulmuştur.

Eşlik eden uygulama ise bir gün sonra, 18 Eylül 2025 tarihinde güncellendi.

EA Sports FC 26 Web ve Companion uygulamasını nasıl edinebilirsiniz?

EA Sports FC 26 Web Uygulamasına, herhangi bir ek kurulum gerektirmeden doğrudan bir web tarayıcısı üzerinden erişilebilir. EA hesabınızı kullanarak resmi EA Sports FC sitesine giriş yapın, hesabınız PlayStation, Xbox veya PC profilinize otomatik olarak bağlanacaktır.

Buna karşılık, Companion Uygulaması mobil cihazlar için tasarlanmıştır ve Apple App Store veya Google Play Store'dan indirilebilir. Önceki sürümlerden uygulamaya zaten sahip olan oyuncular, FC 26 sürümü kullanıma sunulduğunda uygulamayı bu sürüme geçiren bir güncelleme uyarısı alabilirler.

Yeni oyun piyasaya çıktığında her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlamak için EA hesabınızın doğru şekilde bağlandığından ve kullanıma hazır olduğundan emin olun.

EA Sports FC 26 Web uygulaması ve Companion uygulaması nedir?

EA Sports FC 26 Web Uygulaması ve Companion Uygulaması, ana oyun dışında Ultimate Team'inizi yönetmenizi sağlayan resmi araçlardır. Bu uygulamalar üzerinden maç oynayamazsınız, ancak neredeyse her şeyi yapabilirsiniz: kadrolar oluşturmak, oyuncular takas etmek, SBC'leri tamamlamak ve hatta stadyumunuzu dekore etmek.

Web uygulaması PC veya dizüstü bilgisayarınızın internet tarayıcısı üzerinden çalışırken, Companion uygulaması iOS ve Android'e indirebileceğiniz mobil versiyonudur. Her iki uygulama da oyunun tam sürümü yayınlanmadan önce Ultimate Team'de önemli bir avantaj sağlar.

EA Sports FC 26 Web ve Companion uygulamalarının özellikleri nelerdir?

Yeni strateji seviyeleri

Taktikler önemli bir güncelleme aldı. Konsola geçmeden önce stratejileri ve dizilişleri ayarlayarak takımınızın oyun stilini ince ayar yapabilirsiniz.

SBC'leri tamamlayın ve ödüller kazanın

Squad Building Challenge'ı asla kaçırmayın. Kulübünüzdeki yedek oyuncuları takas ederek yeni paketler, oyuncular veya kozmetik öğelerin kilidini açın.

Oyuncuları yükseltin ve özelleştirin

Evolutions'tan yararlanarak favori oyuncularınızı güçlendirebilirsiniz. İstatistikleri iyileştirin, eşya kabuklarını güçlendirin ve yeni kozmetik yükseltmeler ekleyin.

Yarışmalar

Champions, Division Rivals, Squad Battles ve yeni Rush etkinliklerinde ilerlemenizi takip edebilirsiniz. Konsolunuzu açmadan da ödülleri alabilirsiniz.

Oyuncuları transfer edin

Transfer Market'i kullanarak Ultimate Team topluluğuyla oyuncular alıp satabilir, böylece her zaman, her yerde daha güçlü bir kadro oluşturabilirsiniz.

Stadyumunuzu şekillendirin

Companion Uygulaması'ndan doğrudan giriş şarkıları, gol sevinci, tifolar ve hatta pirotekniklerle kendi sahasını kişiselleştir.

İster masaüstü ister mobil cihazda olun, Web ve Companion Uygulamaları size nerede olursanız olun Ultimate Team deneyiminizi tam olarak kontrol etme imkanı sunar.

