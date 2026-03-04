EA Sports FC 26'da en hızlı oyuncular kimlerdir?

EA Sports FC 26'da hız son derece önemlidir. Savunma hatlarını aşmak, rakibinizi zorlamak veya yıldırım hızında kontra atak yapmak istiyorsanız, kadronuzda en hızlı oyuncuların olması size büyük bir avantaj sağlayabilir.

Her zamanki gibi EA, resmi derecelendirmeleri açıkladı ve oyundaki en hızlı oyuncular listesinde Kylian Mbappé ve Vinícius Jr. gibi dünya çapında süperstarların yanı sıra, kanatları aynı derecede etkili bir şekilde parçalayabilen birkaç az tanınan isim de yer alıyor.

Bu makalede GOAL, EA Sports FC 26'daki en hızlı 25 oyuncuyu hız (PAC) derecelendirmelerine göre sıralıyor.

EA Sports FC 26'nın en hızlı 25 oyuncusu

Aşağıda FC 26'daki en hızlı oyuncuların sıralamaları, isimleri, genel puanları ve hız puanları ile birlikte tam listesi bulunmaktadır.

Sıra Oyuncu OVR PAC 1 Kylian Mbappé (Real Madrid) 91 97 2 Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) 81 96 3 Gabriel Silva (Santa Clara) 74 96 4 Sirlord Conteh (Heidenheim) 69 95 5 Vinícius Jr. (Real Madrid) 89 95 6 Moussa Diaby (Al Ittihad) 84 95 7 Loïs Openda (Juventus) 83 95 8 Nuno Mendes (Paris SG) 86 95 9 Jean-Mattéo Bahoya (Frankfurt) 75 94 10 Tabitha Chawinga (Lyon) 85 94 11 Alphonso Davies (Bayern Münih) 84 94 12 Jeremie Frimpong (Liverpool) 83 94 13 Daniel James (Leeds United) 76 94 14 Rosemonde Kouassi (Washington Spirit) 80 94 15 Yankuba Minteh (Brighton) 77 94 16 Ernest Poku (Leverkusen) 70 94 17 Adama Traoré (Fulham) 76 94 18 Mitchell van Bergen (Sparta Rotterdam) 69 94 19 Milan van Ewijk (Coventry City) 74 94 20 Nishan Velupillay (Melbourne Victory) 65 94 21 Iñaki Williams (Athletic Club) 83 94 22 Muteb Al Harbi (Al Hilal) 67 93 23 Daniel Arzani (Ferencvárosi TC) 69 93 24 Alex Bangura (Middlesbrough) 69 93 25 Moïse Bombito (OGC Nice) 76 93

EA Sports FC 26 dünyasında, maçların sonucu genellikle hız belirler. Yüksek PAC puanı, savunma hatlarını aşarken, kaleye doğru koşarken veya hızlı kanat oyuncularını durdururken büyük fark yaratabilir. İster bütçeye uygun bir kadro oluşturuyor ister dünya çapında bir takım kuruyor olun, hız istatistiklerini takip etmek, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı oyunlarda kadronuzun rekabet gücünü korumasını sağlar.

EA Sports FC 26'daki en hızlı oyuncular sadece Mbappé ve Vinícius Jr. gibi tanınmış isimler değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından yükselen yetenekler ve gizli cevherlerdir. Bu oyuncuları kadronuza eklemek, maçlarda size avantaj sağlayabilir.

