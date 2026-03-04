Goal.com
EA Sports FC 26'da en hızlı oyuncular kimlerdir?

Dünya çapında yıldızlardan hak ettiği değeri görmeyen sprinterlara kadar, EA Sports FC 26'da bilmeniz gereken en hızlı oyuncular...

EA Sports FC 26'da hız son derece önemlidir. Savunma hatlarını aşmak, rakibinizi zorlamak veya yıldırım hızında kontra atak yapmak istiyorsanız, kadronuzda en hızlı oyuncuların olması size büyük bir avantaj sağlayabilir. 

Her zamanki gibi EA, resmi derecelendirmeleri açıkladı ve oyundaki en hızlı oyuncular listesinde Kylian Mbappé ve Vinícius Jr. gibi dünya çapında süperstarların yanı sıra, kanatları aynı derecede etkili bir şekilde parçalayabilen birkaç az tanınan isim de yer alıyor.

Bu makalede GOAL, EA Sports FC 26'daki en hızlı 25 oyuncuyu hız (PAC) derecelendirmelerine göre sıralıyor.

EA Sports FC 26'nın en hızlı 25 oyuncusu

Aşağıda FC 26'daki en hızlı oyuncuların sıralamaları, isimleri, genel puanları ve hız puanları ile birlikte tam listesi bulunmaktadır.

SıraOyuncuOVRPAC
1Kylian Mbappé (Real Madrid)9197
2Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)8196
3Gabriel Silva (Santa Clara)7496
4Sirlord Conteh (Heidenheim)6995
5Vinícius Jr. (Real Madrid)8995
6Moussa Diaby (Al Ittihad)8495
7Loïs Openda (Juventus)8395
8Nuno Mendes (Paris SG)8695
9Jean-Mattéo Bahoya (Frankfurt)7594
10Tabitha Chawinga (Lyon)8594
11Alphonso Davies (Bayern Münih)8494
12Jeremie Frimpong (Liverpool)8394
13Daniel James (Leeds United)7694
14Rosemonde Kouassi (Washington Spirit)8094
15Yankuba Minteh (Brighton)7794
16Ernest Poku (Leverkusen)7094
17Adama Traoré (Fulham)7694
18Mitchell van Bergen (Sparta Rotterdam)6994
19Milan van Ewijk (Coventry City)7494
20Nishan Velupillay (Melbourne Victory)6594
21Iñaki Williams (Athletic Club)8394
22Muteb Al Harbi (Al Hilal)6793
23Daniel Arzani (Ferencvárosi TC)6993
24Alex Bangura (Middlesbrough)6993
25Moïse Bombito (OGC Nice)7693

EA Sports FC 26 dünyasında, maçların sonucu genellikle hız belirler. Yüksek PAC puanı, savunma hatlarını aşarken, kaleye doğru koşarken veya hızlı kanat oyuncularını durdururken büyük fark yaratabilir. İster bütçeye uygun bir kadro oluşturuyor ister dünya çapında bir takım kuruyor olun, hız istatistiklerini takip etmek, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı oyunlarda kadronuzun rekabet gücünü korumasını sağlar.

EA Sports FC 26'daki en hızlı oyuncular sadece Mbappé ve Vinícius Jr. gibi tanınmış isimler değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından yükselen yetenekler ve gizli cevherlerdir. Bu oyuncuları kadronuza eklemek, maçlarda size avantaj sağlayabilir.

