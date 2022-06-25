İspanyol ekibi, çok konuşulacak bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyor.

La Liga’ya geçtiğimiz sezon yükselen Girona, köpeklerin maçlarına taraftarlarla birlikte katılmalarının mümkün olup olmayacağı konusunda bir araştırma yürütüyor.

Katalan takımı, geçen sezon Segunda Division'ı altıncı bitirdi.

Ve İspanyol futbolunun en üst seviyesinde yer almak için play-off maçlarına çıktı.

Etkileyici bir play-off serüveninin ardından, La Liga’da mücadele etme şansı yakaladı.

Şimdi, evcil hayvan maması ve bakım markası Gosbi ile bir sponsorluk anlaşması yapan Girona’nın kulüp CEO'su Nacho Mas-Baga, dünyanın ilk "evcil hayvan dostu" takımı olmak için harekete geçti.

Girona neyi araştırıyor?

Marca’da yer alan habere göre Mas-Baga, ”Futbol stadyumuna nasıl girileceğine dair birçok eyalet düzenlemesi var" dedi.

"Ancak [köpekleri] stadyumda belirli bir alana yerleştirmenin mümkün olup olmadığı araştırılıyor.

“Böylece, herkes için bir yer olabilir ve stadyum bir aile alanına dönüşür.

“Ve böylece, hayvana saygı duymamız gerektiğini bize her zaman hatırlatır."

Girona neden hayvanları maça dahil edecek?

Girona'nın evcil hayvan dostu araştırmasının arkasındaki itici güç, 2022-23 sezonu için yeni sponsorları olarak Gosbi ile ortaklık kurması.

Kulüp ve marka arasında yapılan bu ortaklık, yalnızca maddi odaklı değil.

Mas-Baga, "bu tamamen ticari bir mesaj değil," diye ekledi. "Daha da ileri gidiyor. Toplumu hayvanlara saygı konusunda bilinçlendirmek için bir mesaj vermemize yardımcı oluyorlar.

"Girona formasına markanızı ve logonuzu koymanın çok ötesinde bir sponsorluk."

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