Dybala, Manchester United'dan servet istiyor

Kırmızı Şeytanlar'ın kadrosuna katmak istediği Arjantinli yıldız, Mesut Özil'le aynı maaşı almaya aday.

, Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak istiyorsa kesenin ağzını açmak zorunda.

Premier Lig ekibi, Romelu Lukaku'yu takasta kullanarak 'u ikna etmek ve Dybala'yı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı.

Daily Mail'ın haberine göre, Arjantinli futbolcu, United'dan haftalık 350 bin pound istiyor. Yıllık 18.2 milyon pound (yaklaşık 20 milyon euro) anlamına gelen bu maaş, Mesut Özil'in 'de aldığı paranın aynısı. Eğer Dybala arzusuna kavuşursa, Premier Lig'in en çok kazanan futbolcusu olma unvanını Mesut'la paylaşacak.

Dybala geçen sezon Juventus formasıyla çıktığı 42 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.