'Düzeltmemiz gerekiyor' - PSG patronu Galtier, Troyes'e karşı üç gol yedikten sonra oyuncuları Şampiyonlar Ligi için uyardı

Gol atmak sorun değil

Ama gol yemek sorun haline geldi

Galtier, bunun UCL için ne anlama geldiği konusunda endişeli

NE OLDU? PSG için artık Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde daha düşük takımlara karşı sadece maç kazanmak yeterli değil. Sonunda Avrupa'da çizgiyi aşmalarını sağlamak için, bu takımlara karşı daha eksiksiz zaferlere ihtiyaçları var ve son zamanlarda gol yemek biraz sorun oldu. Cumartesi günü Troyes karşısında 4-3 galibiyete rağmen Galtier, ekibinin savunma katkısından memnun değildi.

NE DEDİ? Maçtan sonra PSG patronu "Üç gol yedik ve bu üç gol çok fazla" dedi. "Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bu hafta 11 gol attık ama beş gol yedik, ki bu çok fazla. Bu geceki üç gol o zamana kadar yediklerimizin yarısından fazlası. Bunu düzeltmeliyiz çünkü Şampiyonlar Ligi'nde üç gol yediğinizde kazanma şansınız çok az."

BÜYÜK RESİM: Şu anda sıralamanın tepesindeki konumlarından vazgeçmeleri için çok az tehlike olsa da, Lille'in onları yendiği 2020-21 sezonunun tekrarlanmasını istemiyorlar.

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