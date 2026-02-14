"Düz, yavaş ve iyi değil!" - Pep Guardiola, Salford City'yi zorlu bir FA Cup galibiyetinin ardından "sıkıcı" Manchester City'yi acımasızca eleştirdi

Blues erken bir golle öne geçti, ancak bu kendi yaratıcılıklarının bir sonucu değildi. Bunun yerine, 6. dakikada Alfie Dorrington'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçtiler. City, alt ligdeki rakibini ezip geçmek yerine, yavaş bir ritme geri çekildi ve bu durum ev sahibi taraftarları hayal kırıklığına uğrattı ve saha kenarındaki teknik direktörünü açıkça öfkelendirdi. Uzun süreler boyunca, Salford üçlü kupayı kazanan rakibine karşı direnirken, futbol piramidindeki fark neredeyse hiç görünmüyordu.

Pep yorgunluğu mazeret olarak göstermeyi reddediyor

Maç öncesinde Guardiola, futbol takviminin acımasız doğası hakkında açıkça konuşmuştu. City, sezon boyunca haftada iki maç oynadı ve Arsenal ve Liverpool gibi takımlarla başa baş giden Premier League şampiyonluk yarışının getirdiği büyük psikolojik baskı altında kaldı. Ancak maçın ardından basının karşısına çıkan City teknik direktörü, oyuncularının yorgunluğunu, takımın vasat performansının nedeni olarak göstermeyi reddetti.

Guardiola, maç sonrası analizinde oyuncularının oyunun taktiksel gerekliliklerini kavrayamadıklarını belirterek, "Bulunduğumuz alanları iyi okuyamadık" dedi. "Saldırıdaki alanlar, rakibin savunma şekline bağlıdır ve biz bunu iyi okuyamadık. Süreci biraz daha hızlandırmak için çok zaman harcadık. Tek iyi haber, turu geçmemiz. Hepsi bu. Zihinsel olarak yorgun ve bitkin olduğumuzu söylemek benim için kolay olurdu. Birçok nedenden dolayı zorlu iki üç hafta geçirdik ama bu bizim işimiz. Yapmamız gerekeni yapmalıyız. Takvim, birkaç günde bir maç oynamamızı söylüyor. Boşlukların nerede olduğunu okumadık ve bu yüzden her şey düz, yavaş ve kötüydü."

Ocak ayında yapılan transferler günü kurtardı

Maç 1-0'lık skorla tehlikeli bir dengede ilerlerken ve Salford'un özgüveni artarken, Guardiola çok ihtiyaç duyulan kaliteyi takıma katmak için yedek kulübesine başvurmak zorunda kaldı. Bu durum, City'nin kış transfer piyasasındaki faaliyetlerinin önemini ortaya koydu, zira küçük takımları yenmek için büyük yatırımlar gerekiyordu. Sonuç, ancak 81. dakikada kesinleşti. Marc Guehi ikinci golü atarak Salford'un tarihi bir galibiyet elde etme hayallerini sona erdirdi.

League Two rakibini yenmek için verilen mücadele, fırsatları değerlendiremeyen birçok ilk takım oyuncusu için bir uyarı olacak. İstatistikler City'nin top hakimiyetinde olduğunu gösterse de, Guardiola'nın takımlarında genellikle görülen keskinlikten yoksundu. Teknik direktör, maçın son on dakikasında ancak tatmin oldu. İkinci gol ağları havalandığında gerginlik ortadan kalktı, ancak önceki 80 dakika teknik direktörün ağzında acı bir tat bırakmıştı.

Beşinci tura ve ötesine giden yol

Galibiyetin "sıkıcı" doğasına rağmen, Manchester City'nin birçok cephede kupa kazanma mücadelesi devam ediyor. FA Cup'ın beşinci tur kura çekimi, Macclesfield ve Brentford arasındaki kupa maçı öncesinde Pazartesi akşamı yapılacak. City, Wembley'e geri dönmenin yolunu ararken topları yakından takip edecek, ancak şampiyonluğunu korumak için bu standartların altında bir performans sergilemeye devam edemeyeceğini de biliyor.

Programda yavaşlama belirtisi görülmüyor ve Avrupa'daki maçlar da ufukta belirgin bir şekilde görünüyor. Blues, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı rakibini bekliyor. Rakip, bu ayın sonunda Inter ile Bodo/Glimt ve Real Madrid ile Benfica arasında oynanacak play-off maçlarının ardından belli olacak. Guardiola için odak noktası, tutarlılığı sağlamak ve sezonun sonuna doğru takımının taktiksel keskinliğini geri kazanmasını sağlamak olmaya devam ediyor.