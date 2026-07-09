Duygusal çatışma öncesinde... Haaland, İngilizlere baskı yapmaları için kışkırtıyor

Norveç milli takımının yıldızı Erling Haaland, doğduğu ülke olan İngiltere ile Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

Fransız Haber Ajansı (AFP), Haaland'ın Miami'de gazetecilere yaptığı açıklamaları yayınladı. Haaland, "Bu özel bir maç, evet, kesinlikle. Benim için çok özel çünkü İngiltere'de oynuyorum ve orada da doğdum" dedi.

Norveç’in 28 yıl sonra ilk kez katıldığı Dünya Kupası’nda, milli takım Haaland’ın golcü içgüdüsü sayesinde tüm beklentileri aştı.

Haaland, “Açıkçası bunu beklemiyordum. Norveç ile Dünya Kupası çeyrek finaline ulaşmak benim için bile sürpriz oldu” diye ekledi.

"Brezilya karşısında oynamak biz Norveçliler için çılgınca bir şeydi; onları yenip ardından ABD’de düzenlenen Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile karşılaşmak çok özel bir şey," diye devam etti.

"Norveç'te neler olup bittiğine bakarsanız, bunun bizim için alışılagelmiş bir şey olmadığını anlarsınız; bu yüzden bu gerçekten olağanüstü bir olay" diye ekledi.

“Dünya Kupası’nı kazanacak açık favoriler olduğunu düşünüyorum ve İngiltere de bunlardan biri. Bence İngiliz milli takım oyuncularına mümkün olan her türlü baskıyı uygulamalısınız” dedi.

ABD’deki artan popülaritesi hakkında ise, “Bu iyi bir şey, çünkü Amerikalıları seviyorum ve onların çok neşeli insanlar olduğunu düşünüyorum. Komikler ve bu yüzden tarzlarını seviyorum,” dedi.

"Açıkçası, Dünya Kupası’nda şu ana kadar her şey harikaydı; maçlardan stadyumlara kadar her şey olağanüstüydü" diye ekledi.