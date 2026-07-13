Real Madrid’in yeni sezon hazırlıkları sadece A Takımı ile sınırlı kalmadı; kulüp, tüm takımların sezon başlangıcına hazır olmasını sağlamak amacıyla, çeşitli takımlarının durumlarını düzenlemeye devam ediyor.

AS gazetesine göre, Kraliyet Takımı, José Mourinho’nun ikinci dönemindeki ilk yeni sezon antrenmanlarına başlarken, kulüp yedek takımıyla ilgili önemli bir haber aldı.

İspanya Futbol Federasyonu, Pazartesi günü, yeni sezon için kulüplerin kayıtlarına ilişkin kararları kapsamında, kulübün amatör müsabakalarda yer alan diğer takımlarının yanı sıra Real Madrid "C" takımının da İspanya İkinci Ligi'ne resmi olarak kayıt edildiğini duyurdu.

Karara göre, Real Madrid C, İspanya Futbol Federasyonu’nun kulüplerin nihai dağılımını onaylamasını beklerken, sezon boyunca 1. grupta mücadele edecek.

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Kulüplerin kayıt süresi 15 Temmuz’da sona erecek ve lig maçları 5-6 Eylül hafta sonu başlayacak; bu da yedek takımın yeni sezon yolculuğunun başlangıcını işaret ediyor.

Bu kararın önemi, Real Madrid'in yedek takımının geçen sezon Estepona ile oynadığı küme düşme play-off maçlarını kaybederek İkinci Lig'de kalmayı başaramaması ve Üçüncü Lig'e düşmesinden kaynaklanıyor.

Ancak Tarazona ve Arentero kulüplerinin oyuncularına ödemelerini yapmamaları nedeniyle İkinci Lig’e düşmesi, iki kulübün daha kayıt yaptırmasına olanak sağladı ve Real Madrid’in yedek takımı da bu fırsattan yararlandı.

Real Madrid’in amatör liglerde yer alan diğer takımlarının kayıtları arasında: Birinci Lig’deki Castilla, Kadınlar Birinci Ligi’ndeki Real Madrid “B” ve İspanya İkinci Ligi ile Birinci Ligi’ndeki genç takımlar yer alıyor.

Ayrıca, bu kategorideki diğer boş yeri dolduran Castilla “B” takımı da, İspanya Dördüncü Lig’e yedek takımını kaydettirdi.

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