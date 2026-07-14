Düşman kardeşler… Fransa’nın yıldızı Gavi’yi dehşete düşürüyor

2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya ile Fransa arasında oynanacak maç, sadece finale yükselme mücadelesi olmakla kalmayacak, aynı zamanda futbol dünyasının en yakın iki dostu arasında özel bir karşılaşma niteliği de taşıyacak.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, Barcelona'nın orta saha oyuncusu Gavi'nin, maça girerken en büyük endişesinin arkadaşı Ousmane Dembélé olduğunu ortaya koydu. Bunun nedeni, Dembélé'nin sadece Fransız milli takımının en önemli yıldızlarından biri olması değil, aynı zamanda Barcelona'nın soyunma odasında geçirdikleri yıllar boyunca aralarında kardeş gibi sıkı bir dostluk oluşması ve Gavi'nin onun tehlikesini diğer herhangi bir oyuncudan daha iyi bilmesi.

Gazete, Dembélé’nin Gavi’de kendisini rahat hissettiren birini bulduğuna dikkat çekti. İkili, video oyunu seanslarından günlük hayatın ayrıntılarına kadar saha içinde ve dışında pek çok anı paylaşıyor. Bu durum, İspanyol orta saha oyuncusunun, Fransız kanat oyuncusunun en iyi formunda olduğunda ne kadar tehlikeli olabileceğini tam olarak kavramasını sağladı.

Gazete, Gavi’yi en çok endişelendiren şeyin Dembélé’nin hareketlerini tahmin etmenin imkansızlığı olduğunu belirtiyor. Dembélé, her iki ayağını da aynı verimlilikle kullanma konusunda nadir görülen bir yeteneğe sahip olmasının yanı sıra, yüksek hızı ve saha içindeki hareket özgürlüğüyle de öne çıkıyor. Bu özellikler, onu Fransa’nın yarı finale yükselişinde en etkili oyunculardan biri haline getirdi.

Gazete, bu dönüşümde en büyük payın Luis Enrique’ye ait olduğuna dikkat çekti; Enrique, Dembélé’yi sanal forvet rolüne kaydırarak ona daha fazla hareket özgürlüğü vermiş ve böylece oyuncunun kale önünde daha etkili olmasını sağlamıştı. Bu durum, turnuvadaki istatistikleriyle de teyit ediliyor; kale direkleri ve üst direk arasına yaptığı şut sayısı yedi denemeyi geçmemesine rağmen beş gol attı ve iki gol pası verdi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Dembélé'nin gelişiminin sadece hücumla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda 184 defansif baskı hareketi gerçekleştirerek Fransız milli takımının en önemli defansif baskı unsurlarından biri haline geldiğini vurguladı; bu alanda onu sadece Michael Oliisi geride bıraktı. Ayrıca 19 kez topu geri kazandı. Gazete, bu büyük gelişmeyi, oyuncuyu adanmışlık ve takım çalışmasının futbolun zirvesine ulaşmanın yolu olduğuna ikna eden Luis Enrique’nin felsefesine bağladı.

Gazete, Dembélé’nin dönüşüm yolculuğunun bundan yıllar önce, Barcelona’da birlikte oynadıkları dönemde Lionel Messi’nin ona yaşam tarzını değiştirmesini tavsiye etmesiyle başladığını da ekledi. Messi, Dembélé’ye sağlıklı beslenmeye özen göstermesini, video oyunları oynayarak saatlerce uyanık kalmaktan uzak durmasını ve dinlenme ile toparlanmaya önem vermesini tavsiye etmişti; bu tavsiyeler, Dembélé’nin kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

Gazete, haberini Gavi’nin yakın arkadaşının ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu çok iyi bildiğini vurgulayarak sonlandırdı. Bu nedenle, İspanya ile Fransa arasında gerçekleşecek beklenen zirve öncesindeki en heyecan verici insani hikayelerden birinde, Gavi’nin bu geceki karşılaşmadaki ilk dileği, “kardeşinin” Dünya Kupası finaline ulaşmasını engellemek olacak.

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