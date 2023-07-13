Yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılması beklenen Sırp golcü, Chelsea'den gelen teklifi kabul etmedi.

Kylian Mbappe’nin yeni sözleşme imzalamaya yanaşmaması nedeniyle Fransız yıldızı satmayı planlayan PSG, Juventus’u Sırp golcüsü Dusan Vlahovic’i gözüne kestirdi. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla’nın haberine göre PSG’ye transfer olmak isteyen Vlahovic, Mauricio Pochettino yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden Chelsea’den gelen teklifi geri çevirdi ve gözünü Fransız ekibinden gelecek teklife çevirdi.

Geride bıraktığımız sezonu 27 maçta 10 gol ve iki asistle tamamlayan Vlahovic’e çok sayıda büyük kulüp yakın bir ilgi gösteriyor.

Fiorentina taraftarları hem kırgın hem kızgın

PSG’nin yanı sıra Harry Kane’i Bayern Münih’e satmaya hazırlanan Tottenham ve Kane’i alamama ihtimali nedeniyle Bayern de Vlahovic ile ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor. Vlahovic’in durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Juventus’un gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyecek olmasının da etkisiyle takımdan ayrılması beklenen Vlahovic, siyah-beyazlı takıma Juventus’tan transfer olmuştu. Fiorentina’ya büyük bir bonservis geliri kazandırmasına rağmen Floransalı taraftarlardan büyük bir tepki alan Vlahovic, Serie A’da 140 karşılaşmaya 60 gol sığdırmayı başarmıştı.