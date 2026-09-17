Dusan Tadic son derece dürüst: "Geri dönmem için beni çok sık aradılar"

Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'na gerçekten de geri dönecek. Tecrübeli forvet, bunu perşembe akşamı Noa Vahle ile yaptığı görüşmede doğruladı.

Vahle, NEC'in Juventus deplasmanında aldığı ağır 5-0'lık yenilginin ardından Tadic'e, Sırbistan'a dönüşle ilgili söylentilerin doğru olup olmadığını sordu.

Kanat oyuncusu başlangıçta yanıt vermekte tereddüt etti, ancak sonunda konuştu. “Evet, milli takıma geri döneceğim” diyerek bunu doğruladı.

Tadic sözlerini şöyle sürdürdü: “Orada zor bir dönem geçirdim ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğimde de her seferinde geri dönmek benim için çok uzun bir yolculuktu.”

“Şimdi yeniden Avrupa'da oynuyorum ve bana geri dönmek isteyip istemediğimi çok sık sordular. Ben de istedim. Ülkeniz için oynamak her zaman bir onurdur” diyerek sözlerini noktaladı; FC Twente ve Ajax'ın da aralarında bulunduğu kulüplerde forma giyen eski oyuncu.

Tadic, Sırbistan Milli Takımı formasıyla şimdiye kadar 111 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 23 gol attı. Önümüzdeki hafta pazar günü ülkesiyle birlikte UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.