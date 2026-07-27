Dusan Tadic’in Eredivisie’ye dönüşü, Tjaronn Chery için doğrudan sonuçlar doğuracak gibi görünüyor. NEC’nin paylaştığı bir fotoğraftan, Tadic’in Nijmegen’de 10 numaralı formayı giyeceği anlaşılıyor. Bu numara geçen sezondan bu yana Chery’deydi ve dolayısıyla onu bırakmak zorunda kalacak.

NEC, pazar günü Tadic’in iki sezonluk sözleşmeye imza attığını resmen açıkladı. 37 yaşındaki hücum oyuncusu bonservissiz geliyor ve tecrübesiyle, Nijmegen ekibinin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde de mücadele edeceği sezonda önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Tadic’in 10 numaralı formayla oynamayı sevdiği yeni bir durum değil. Hatta 2018 yazında Ajax’a transferi sırasında da forma numarası önemli bir gündem maddesiydi. Hatta forma numarası Tadic için o kadar önemliydi ki, 10 numara o dönemde sözleşmesine bile yazıldı. O sırada Hakim Ziyech 10 numarayla oynuyordu, ancak sonunda bu numarayı Sırp oyuncuya bırakmak zorunda kaldı.

Dönemin Ajax direktörü Marc Overmars, o dönemde Tadic’in görüşmeler sırasında özellikle 10 numarayla oynamak istediğini net şekilde dile getirdiğini açıklamıştı. Overmars o dönemde, "Dusan Tadic’i Ajax’a getirme fırsatı ortaya çıktığında, görüşmeler sırasında 10 numarayla oynamanın onun açık isteği olduğu ortaya çıktı" demişti.

Bu karar o dönemde Ziyech tarafından iyi karşılanmadı. Overmars, "Birkaç hafta önce bunu Hakim ve menajeri Mustapha Nakhli ile görüştük. Onlar buna katılmıyor" ifadelerini kullanmış, ardından Ziyech 22 numaralı formayla devam etmişti. Bu arada Tadic, Ajax formasıyla ilk resmi maçlarda 11 numarayla oynamıştı.

Ajax da o dönemde forma numarasının alınmasının hassas bir konu olduğunu kabul etmişti. Amsterdam kulübü, beklenmedik değişiklik nedeniyle taraftarlara Tadic ve Ziyech’in eski forma numaralarını taşıyan formaları ücretsiz değiştirme imkânı bile sağlamıştı.

NEC’de ise durum daha az gergin görünüyor, ancak sonuç aynı. Chery alıştığı forma numarasını kaybederken, Tadic bir kez daha sırtında ikonik 10 numarayla sahaya çıkacak. Chery’nin gelecek sezon hangi forma numarasını giyeceği ise şimdilik açıklanmadı.







