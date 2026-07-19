Dusan Tadic, Eredivisie’ye sürpriz bir dönüşün eşiğinde

Güvenilir kaynakların Voetbalzone’a verdiği bilgiye göre, NEC, Dusan Tadic’i Eredivisie’ye geri getirmek üzere. Al-Wahda FC’de geçirdiği bir yıllık maceranın ardından serbest oyuncu statüsüne geçen 37 yaşındaki forvet, kariyerine Nijmegen’de devam edecek gibi görünüyor.

NEC, bedelsiz transfer statüsündeki Tadic’in transferine çok yakın. Şu anda son formaliteler tamamlanıyor. Sırp forvet, böylece ikinci kez Hollanda’ya geri dönüyor.

Daha önce FC Groningen, FC Twente ve Ajax formalarını giymişti. Toplamda sol ayaklı oyuncu, Eredivisie’de 295 maça çıktı. Bu maçlarda 119 gol attı ve 140 asist yaptı.

Geçen yaz Tadic, Fenerbahçe’den Al-Wahda’ya transfer olmuştu. Türk kulübüyle olan sözleşmesi sona ermişti ve sadece lig şampiyonluğu kazanılması halinde uzatılacaktı. Ancak bu gerçekleşmedi: Fenerbahçe, Galatasaray’ın oldukça gerisinde ikinci sırada sezonu tamamladı.

Türkiye’de geçirdiği iki sezonun ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir yıllık sözleşmeye imza attı. Orada 42 resmi maçta 5 gol attı ve 20 asist yaptı.

Artık 37 yaşında olan Sırp oyuncu durmak bilmiyor ve kariyerine bir sezon daha ekliyor. Nijmegen ekibi, bu forvetle Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma mücadelesinde deneyimli bir güç kazanmış oluyor.

NEC, daha önce Vitesse’den Adam Tahaui’yi, PEC Zwolle’den Jamiro Monteiro’yu, Lyngby BK’dan Tobias Storm’u, Fortuna Sittard’dan Kaj Sierhuis’i ve bedelsiz transfer olan Perr Schuurs’u kadrosuna katmıştı.