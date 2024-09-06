Dursun Özbek'ten Galatasaray'da kriz yaratan karaborsa bilet iddialarına yanıt

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp içinde kriz yaratan karaborsa bilet iddialarını olağanüstü divan kurulu toplantısında masaya yatırdı.

Galatasaray'da karaborsa bilet krizi var

Yönetim kurulundan bazı kişilerin 56 milyon euro gelir elde ettiği iddia ediliyor

Dursun Özbek yanıt verdi

NE OLDU? Galatasaray son zamanlarda karaborsa bilet kriziyle sarsıldı. Sarı-kırmızılılarda yönetim kurulundan bazı üyelerin maç biletlerini resmi satış sitesinde tükenmiş olarak göstererek karaborsa üzerinden fahiş fiyatlara sattığı iddia edilmişti.

Söylentilere göre, Galatasaray’ın kombine dışındaki yaklaşık 10 bin bileti, satışa çıktığı andan itibaren özel bir uygulama ile tükenmiş gibi gösteriliyor. Biletlerin normal fiyatından alınıp, karaborsa yöntemiyle taraftarlara 5 bin euro’ya varan fiyatlarla devredildiği öne sürülüyor.

Ayrıca, taraftar grubunun bu karaborsa satışlar için kullanıldığı belirtiliyor. Bu yöntemle satılan biletlerden yılda 56 milyon euro gelir elde edildiği iddia ediliyor.

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NE SÖYLENDİ? Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park'ta basına kapalı yapılan olağanüstü divan kurulu toplantısında son dönemde ortaya atılan iddialara ilişkin konuştu. Dursun Özbek, karaborsa iddialarının Florya projesini engellemek için ortaya atıldığını söyledi: "Karaborsa iftiraları Florya projesini durdurmak için atılmış bir düzenekten ibarettir."

"Elinde bilgi ve belge olan herkesi kulübe başvurmaya davet ettik. Bağımsız bir denetim firmasından usulsüzlük incelemesi başlattık. SPK nezdinde tahkikat için başvuruda bulunduk. Denetim kurulumuz soruşturma başlattı. Ve ben bizzat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundum."