Rekor kırmaya doymayan "Kral" lakaplı golcü, yıllara meydan okuyor.

NE OLDU? 55 yaşında en yaşlı aktif profesyonel futbolcu olan Kazuyoshi Miura, rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Dünyanın en yaşlı aktif profesyonel futbolcusu Miura, 37 yıllık olağanüstü kariyerinde yeni bir meydan okumaya hazır görünüyor.

Portekiz 2. Lig ekibi Oliveirense ile 2022-23 sezonunun sonuna kiralık bir sözleşme imzalayan 55 yaşındaki Miura'nın transferi, kulübün Twitter hesabından doğrulandı.

Ve Japon futbolcu, Dinamo Zagreb'de kısa bir dönem geçirdiği 1999 yılından bu yana ilk kez Avrupa'da futbol oynayacak.

Bu transferle 15. Kulübüne imza atan Miura, kariyerine 1986 yılında başladı.

BÜYÜK RESİM: Miura, futboldaki başarıları nedeniyle dünya çapında bir tür kült kahraman haline geldi ve şu anda 50 yıla yayılan profesyonel futbol kariyerinin keyfini çıkarıyor.

Olivereinse, Kasım 2022'de Miura'nın çocukluk kulübü Yokohama FC'nin sahipleri olan Onodera Group tarafından satın alındı ve bu transfer kolaylıkla gerçekleşti.

Olivereinse, geçen sezon Portekiz'in ikinci ligine çıktı ve şu anda Portekiz 2. Ligi'nde 9. sırada yer alıyor.

VE DAHA FAZLASI: Bu hamle aynı zamanda, Miura'nın Portekiz'de profesyonel bir futbol takımında oynayan en yaşlı kişi olacağı anlamına da geliyor.

Kral Kazu olarak olarak da bilinen futbolcu, PES 2021’de eFootball tarafından da ölümsüzleştirildi ve şu anda FIFA 96'da yer alıp aktif futbol hayatına devam eden tek futbolcu olarak da dikkat çekiyor.

Miura ayrıca, 1990 ve 2000 yılları arasında Japonya Milli Takımı'nın formasını 55 kez giydi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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MIURA İÇİN SIRADA NE VAR? 26 Şubat'ta 56 yaşına girecek olan "Kral Kazu" için bir sonraki adım, Olivereinse'de yer almak ve sezona damga vurmak.