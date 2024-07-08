Dünyanın en iyi takımları belli oldu: İlk 30'da iki Türk takımı

- Dünyanin en iyi takımları açıklandı
- İlk 30'da iki Türk kulübü var
- İlk sırada Real Madrid yer aldı
NE OLDU? IFFHS'nin 1 yıllık performansları değerlendirmeye alarak yayınladığı dünyanın en iyi takımlar listesinde iki Türk takımı ilk 30'a girdi.
LİSTE NASIL? Listede Real Madrid, 371 puanla ilk sırada yer alırken Manchester City, 369 puanla ikinci sıraya yerleşti. 355 puandaki Bayer Leverkusen üçüncü olurken 316 puan alan Atalanta dördüncü oldu. Beşinci sırada 261 puanla Borussia Dortmund yer aldı.
Listenin ilk 10 sırası şu şekilde:
- 1- Real Madrid (İspanya): 371 Puan
- 2- Manchester City (İngiltere): 369 Puan
- 3- Bayer 04 Leverkusen (Almanya): 355 Puan
- 4- Atalanta (İtalya): 316 Puan
- 5- Borussia Dortmund (Almanya): 261 Puan
- 6- Atletico Madrid (İspanya): 258 Puan
- 6- FC Bayern Münih (Almanya): 258 Puan
- 8- Barcelona (İspanya): 256 Puan
- 9- Arsenal (İngiltere): 248 Puan
- 10- Inter (İtalya): 247 Puan
BÜYÜK RESİM: Listede Galatasaray, 205.5 puanla 29. sırada yer alırken Fenerbahçe, 203.5 puanla 30. sırada yer aldı. Beşiktaş, 146.5 puanla 82. sıraya yerleşirken Trabzonspor, 105.5 puanla 157. oldu.