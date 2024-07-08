Dünyanın en iyi takımları belli oldu: İlk 30'da iki Türk takımı FenerbahçeGalatasaraySüper Lig

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi kulüplerini sıraladı ve ilk 30'da iki Türk kulübü yer aldı.