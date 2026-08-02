"Dünyanın en iyi santraforu": Tottenham sezonun transferini planlıyor

Tottenham Hotspur, yaz transfer döneminin en güçlü anlaşmalarından birine imza atmayı hedefliyor. Galatasaray'ın yıldızı Nijeryalı forvet Victor Osimhen'i, hücum hattını güçlendirmek için önceliklerinin başına koyan Londra ekibi, yeni sezon başlamadan önce takımı yeniden inşa etmeye devam eden İtalyan teknik direktör Roberto De Zerbi'nin isteğine yanıt veriyor.

Tottenham, Osimhen'i kadrosuna katmak için ciddi bir adım atmış durumda. Raporlara göre Londra kulübü, değeri 50 ile 55 milyon sterlin arasında değişen ilk teklifleri sundu.

Buna karşılık Galatasaray, gol kralını satmayı kabul etmek için yaklaşık 65 milyon sterlin talep etmekte ısrar ediyor. Oyuncunun uzun süreli bir sözleşmeye bağlı olması ve Türk takımı içindeki büyük konumu göz önüne alındığında, bazıları bu değerlendirmeyi yüksek buluyor.

De Zerbi, takımının fark yaratabilecek gerçek bir forvete ihtiyacı olduğuna inanıyor. Özellikle Brezilyalı Richarlison'un geleceğini saran belirsizlik ve Dominic Solanke'nin şu ana kadar takımın tüm hücum sorunlarını çözmeyi başaramaması bu ihtiyacı artırıyor.

İtalyan teknik direktör, fiziksel gücü, hızı ve ceza sahası içindeki akıllı hareketleri sayesinde Osimhen'in, topa sahip olma temeline dayanan oyun anlayışına uygun bir hücum dayanak noktası sağlayacak ideal forvet olduğunu düşünüyor.

"CaughtOffside" sitesi, oyuncu menajerlerine yakın kaynaklara dayanarak, Tottenham'ın anlaşmaya ilişkin resmi müzakerelere başlamak için sportif açıdan yeşil ışık aldığını ortaya koydu.

Kaynaklar, sözleşmenin kişisel şartları üzerinde anlaşmaya varılmasının, Nijeryalı milli oyuncunun Premier Lig'e transferinin tamamlanması önünde büyük bir engel oluşturmasının beklenmediğini ekledi.

Değerini artıran olağanüstü rakamlar

Osimhen, Galatasaray forması altında olağanüstü bir sezon geçirdi. Çeşitli kulvarlarda oynadığı 52 maçta 41 gol atıp 10 asist yaptı; bu rakamlar, Avrupa'nın büyük kulüplerinden gördüğü büyük ilgiyi açıklıyor.

De Zerbi, Nijeryalı forvetin, seçkin golcülük yetenekleri ve ceza sahası içindeki güçlü varlığı sayesinde Tottenham'ın hücumunda niteliksel bir sıçrama yaratabileceğine inanıyor.

Osimhen, kendisini son sezonlarda ortaya koyduğu göz alıcı seviyeye atıfta bulunarak "dünyanın en iyi forveti" olarak niteleyen Nijerya Milli Takımı teknik direktörü Eric Chelle'den büyük övgü alıyor.

Artan ilgiye rağmen, anlaşmayı sonuçlandırmak için Tottenham ve Galatasaray arasında şu ana kadar herhangi bir resmi temas ya da doğrudan müzakere gerçekleşmedi.

Ayrıca Londra kulübünün yönetimi, kulüp bir dizi oyuncusunu satmayı başaramadıkça, mevcut transfer döneminde yaşanan büyük harcamaların ardından bu büyüklükte bir anlaşmaya varmanın zor olabileceğinin farkında.

İdeal bir anlaşma, ancak şartlı

Tottenham'ın yeni bir forvet kadrosuna katma yönündeki hamlesi, takımda kalıp kalmayacağına dair kararını netleştirmeyen Richarlison'un geleceğine bağlı olabilir.

"The Guardian" gazetesine göre De Zerbi, Brezilyalı forvetin kalmasını tercih ediyor ancak oyuncunun henüz nihai kararını vermediğinin farkında.

Sözleşmesinin bitmesine bir yıldan az kalmasıyla birlikte, oyuncunun ayrılışı kulübe daha fazla mali esneklik sağlayabilir; bunun yanı sıra üst düzey bir yedek kadroya katma yönünde acil bir ihtiyaç yaratır.

Tottenham'ın görevi kolay olmayacak, çünkü Osimhen aynı zamanda başta Manchester United, Chelsea ve Atletico Madrid olmak üzere Avrupa'nın büyük kulüplerinden birçoğunun ilgisini çekiyor. Bu durum, anlaşmanın değerini yükseltebilir ve Londra kulübünün müzakerelerdeki konumunu zayıflatabilir.

Osimhen; hızı, fiziksel gücü, yüksek baskısı ve hücumları bitirme konusundaki büyük yeteneğini bir araya getirmesiyle Avrupa'nın en eksiksiz forvetlerinden biri sayılıyor ve bu özellikler onu Tottenham için ideal bir taktiksel katkı haline getiriyor.

Yine de mali boyut belirleyici bir unsur olmaya devam ediyor. Anlaşmanın yaklaşık 60 milyon sterlin karşılığında tamamlanması mantıklı bir seçenek olacak, buna karşın 100 milyon sterlin barajını aşmak, özellikle kulübün mevcut transfer döneminde yaptığı devasa harcamaların ardından büyük bir risk oluşturabilir.