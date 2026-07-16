"Dünyanın en güzel finali"... İspanyol gazeteleri Arjantin maçını nasıl karşıladı?

İspanya ve Arjantin milli takımlarının 2026 Dünya Kupası finaline yükselmesi, dünya basınında büyük heyecan yarattı. Basın, Avrupa ve Güney Amerika şampiyonları arasında gerçekleşecek bu karşılaşmayı, her iki takımın da final maçına giden yolda büyük engelleri aşmasının ardından, turnuva tarihinin en çok beklenen finallerinden biri olarak değerlendirdi.

Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası’ndaki dördüncü şampiyonluğunu ararken, İspanya Milli Takımı ise ikinci şampiyonluğunun hayalini kuruyor.

Önce Fransa’yı, ardından İngiltere’yi eleyen İspanya ve Arjantin arasındaki finalin, Lionel Messi ve Lamine Yamal başta olmak üzere yıldızlarla dolu kadroların yer aldığı, hem sportif hem de tarihi açıdan olağanüstü bir karşılaşma olacağını belirten İspanyol gazeteleri, bu finalin taraftarların beklediği ideal senaryo olduğunu vurguladı.

Rüyalar gibi bir final ve tarihi bir karşılaşma

İspanyol Marca gazetesi, beklenen final maçını “dünyanın en güzel finali” olarak nitelendirdi ve İspanya ile Arjantin arasındaki karşılaşmanın, Dünya Kupası’nın değerine yakışır bir randevuda, kalite, karakter ve hırsa sahip iki milli takımı bir araya getirdiğini belirtti.

As gazetesi ise finali “rüya final” olarak nitelendirerek, taraftarların dünyanın en güçlü iki milli takımı arasındaki çatışmaya tanık olacağını ve bu maçın farklı iki futbol stilini ve dünya şampiyonluğu yolunda benzer hırsları bir araya getireceğini belirtti.

Katalonya’da ise gazeteler, eski Barcelona yıldızı Lionel Messi ile günümüzün yeteneği Lamine Yamal arasındaki özel karşılaşma nedeniyle daha duygusal bir ton sergiledi.

Katalan Sport gazetesi ise “Messi’ye karşı final… İnanılmaz!” başlığını manşete taşıdı. Bu başlık, 19 yıl önce Yamal henüz bir bebekken çekilen ünlü bir fotoğrafta bir araya gelen Arjantinli oyuncu ile İspanyol yeteneği arasındaki benzersiz hikâyeye atıfta bulunuyordu.

Mundo Deportivo gazetesi ise finali “devasa bir karşılaşma” olarak nitelendirerek, Messi’nin Arjantin’i bir kez daha Dünya Kupası finaline taşıdığını ve 2022’de kazandığı şampiyonluğu savunma fırsatı yakaladığını, ancak bu kez rakibinin İspanya milli takımı olduğunu vurguladı.

“Ebedi Kahramanlar”

Fransa’da ise L’Équipe gazetesi, Arjantin milli takımının karakterine ve zorlukları aşma gücüne odaklandı; kısa ama çok anlamlı bir başlık seçti: “Ebedi Olanlar”.

Fransız gazete, Arjantin milli takımının her koşulda rekabette kalma yeteneğini övdü ve üst üste ikinci kez finale yükselmesinin, dünya şampiyonunun en üst seviyede varlığını sürdürdüğünü teyit ettiğini belirtti.

Lautaro, kahramana dönüştü

İtalya’da ise Arjantinli forvet Lautaro Martínez’in oynadığı rol büyük beğeni topladı; Martínez, ülkesini finale taşıyan kritik golü atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

La Gazzetta dello Sport gazetesi, manşetinde “Tanrı Lautaró” ifadesini kullandı ve gözyaşları içinde kutlama yapan Arjantinli forvetin fotoğrafını yayınlayarak, Inter Milan oyuncusunun ülkesine finale yükselme biletini kazandırdıktan sonra yedek oyuncudan ulusal kahramana dönüştüğünü vurguladı.

Sky Sport Italia da Martínez’in performansını övdü ve onun attığı belirleyici kafa vuruşunun Arjantin’i finale taşımaya ve Dünya Kupası şampiyonluğunu savunma yolunda ilerlemeye yeteceğini belirtti.