Real Madrid'in Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Arda Güler, Madrid'de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Real Madrid'in 2023 yılında Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Arda Güler, bu sezon Los Galacticos'ta istediği kadar süre bulamadı.

Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından ilk 11'de pek tercih edilmeyen milli futbolcunun kulüpteki geleceği Madrid'de tartışma konusu

Öyle ki bu tartışma Türkiye ve İspanya sınırlarının dışına da çıkmış durumda.

Haberin devamı aşağıda

Rio Ferdinand'dan Arda Güler tepkisi

İngiliz futbolunun yetiştirdiği en iyi savunma oyuncularından biri olan dünyaca ünlü efsane Rio Ferdinand, yaptığı paylaşımla Carlo Ancelotti'ye Arda Güler'i nasıl oynatması gerektiğini anlattı.

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Real Madrid'in sorunu var. Kroos emekli ve Modric gittikçe gençleşmiyor. Bu takımın kontrolcüye, manipülatöre ve takım ritmini düzenleyici birine ihtiyacı var. Harika oyuncuları var fakat bu oyuncular arasında saydığım önemli özellikleri taşıyan bir futbolcu yok.

'Arda Güler'e zaman ve doğru yapı verilirse...'

Arda Güler... Genç ve fiziksel olarak daha fazla gelişebilir ama bazı oyuncuların (Modric, Kroos, Iniesta, Scholes, Xavi vb) iyi bir fiziğe ihtiyacı yok. Ona zaman ve doğru yapı verilirse Real Madrid takımının ihtiyaç duyduğu ritmi ve kontrolü sağlayabilir!"