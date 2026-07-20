Dünya şampiyonu kendini zor bir duruma sokuyor

İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası’nı kazanması sadece tarihi bir başarı olmakla kalmadı, aynı zamanda turnuva başlamadan önce “La Roja” oyuncularının verdiği bir dizi sözü de yeniden gündeme getirdi. Bunların başında, taraftarlar arasında geniş çapta tartışma yaratan açıklamalarını yerine getirmekle yükümlü hale gelen Marc Cocorella geliyor.

İspanya Milli Takımı, final maçındaki galibiyetle taçlandırılan olağanüstü bir performansın ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazandı ve yeni nesil oyuncular, İspanyol futbol tarihine altın harflerle adlarını yazdırdı.

Real Madrid’in yeni savunma oyuncusu Kokorela, turnuva öncesinde milli takımın şampiyon olması halinde bu başarıyı teknik direktör Luis de la Fuente’nin resmini taşıyan bir dövme yaptırarak ölümsüzleştireceğine söz vermişti ve final maçının ardından bu sözünü tekrar gündeme getirdi.

Kokorela, “Şimdi Luis de la Fuente’nin dövmesini yaptıracağım uygun yeri düşünmeliyim. Herkesin görebileceği bir yere yaptıracağım ve İspanya’ya dönüş yolculuğum sırasında kararımı vereceğim” dedi.

Ayrıca oyuncu, Instagram hesabından takipçilerine uygun bir dövme sanatçısı tanıyıp tanımadıklarını soran bir mesaj paylaştı; bu da sözünü yerine getirme kararlılığının açık bir göstergesiydi.

Ancak dövme, Kokorela’nın yerine getirmesi beklenen tek söz değildi; taraftarlar, İspanya milli takımının Dünya Kupası’nı kazanması halinde uluslararası futboldan emekli olacağını vurguladığı öncekiaçıklamalarını yeniden gündeme getirdi.

Oyuncu, "Movistar" kanalına verdiği bir röportajda şöyle demişti: "Dünya Kupası'nı kazanırsak, ertesi gün Luis de la Fuente'yi arayıp milli takımdan emekli olacağımı ve bir daha bana güvenmemesini söyleyeceğim. Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra, daha fazlasını isteyemezsiniz."

Bu açıklamalar geniş yankı uyandırsa da, tüm işaretler Cocorela’nın uluslararası kariyerine devam edeceğini gösteriyor. Özellikle de önümüzdeki yıllarda İspanya Milli Takımı’na hâlâ çok şey katabileceği bir aşamada olması, bu açıklamasını kesin bir karardan çok şaka ya da turnuva öncesi coşkuya yakın bir ifade haline getiriyor.