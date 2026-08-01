2018 Dünya Kupası'nı Fransa Milli Takımı ile kazanan Benjamin Mendy, "Horozlar"ın Rusya'da şampiyonluğa ulaşmasının ardından kendisine verilen Dünya Kupası'nın resmi replikasını satmaya karar vermesiyle geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Kupanın satışı, spor koleksiyonları alanında uzmanlaşmış Amerikan müzayede evi Goldin'in düzenlediği Global Football Auction Part 2 müzayedesi kapsamında gerçekleşti ve replika 62 bin dolara (yaklaşık 54 bin euro) satıldı.

Mendy, kendisine yöneltilen eleştirilere "Snapchat" hesabı üzerinden şu sözlerle yanıt verdi: "Bu benim kupam mı yoksa sizin kupanız mı? Sonuçta o benim malım ve onunla dilediğimi yaparım."

Fransız RMC kanalının aktardığına göre oyuncu alaycı bir şekilde şunları ekledi: "Üstelik dolabın içinde de çok fazla yer kaplıyordu."

Mendy bununla da yetinmedi, başka koleksiyon parçalarını da satabileceğinin sinyalini vererek şöyle dedi: "Bu arada, hâlâ satışta olan başka kupalarım da var."

Kroasya'yı 2018 finalinde mağlup ederek Fransa Milli Takımı ile kazandığı 2018 Dünya Kupası şampiyonluğunun yanı sıra, savunma oyuncusu kupalarla dolu bir sicile sahip. 2017 yılında Monaco ile Fransa Ligi şampiyonluğunu kazandı, ardından 58 milyon euro tutarındaki bir transferle Manchester City'ye geçti ve o dönemde dünyanın en pahalı savunma oyuncusu oldu.

Manchester City'deki 2017-2023 yılları arasındaki döneminde Mendy, dördü Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere sekiz kupa kazandı. Ayrıca Fransa Milli Takımı forması altında 10 uluslararası maça çıktı ve 2018 Dünya Kupası şampiyon kadrosunun içindeydi.

Oyuncunun kariyeri 2021 yılında, tecavüz ve tecavüze teşebbüs suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasının ardından büyük bir sekteye uğradı; ardından mahkeme, Temmuz 2023'te kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan beraatine hükmetti.

Dava ve tutukluluk süreci nedeniyle sahalardan iki yıldan fazla uzak kaldıktan sonra Mendy, Fransız Lorient ile sahalara döndü; daha sonra İsviçre'nin Zürih takımına, ardından da Polonya'nın Pogon Szczecin takımına transfer oldu. Burada Haziran 2027'ye kadar uzanan bir sözleşmeyle bağlı.