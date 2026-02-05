Dünya N'Golo Kante'yi konuşuyor! Fenerbahçe transfer etti, gündeme bomba gibi düştü

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'dan kadrosuna kattığı N’Golo Kante’nin Türkiye'ye transfer olması dünya basınında en çok konuşulan konulardan birisi oldu. Fransız yıldızın transferi, spor bültenlerinde ilk haber olarak izleyicilerle buluştu.

İşte N'Golo Kante'nin dünya basınında oluşturduğu yankılar:

Ne söylendi?

RECORD: "Sonunda N’Golo Kante’nin istediği oldu. Suudi Arabistan futbolunu bırakıp Fenerbahçe’ye katılacak."

REUTERS: "Kante, transfer anlaşmazlığının ardından Fenerbahçe’ye katıldı."

L’EQUIPE: "Fenerbahçe, FIFA ara buluculuğunun ardından nihayet N’Golo Kante’yi kadrosuna kattı."

TV5 MONDE: "Dünya şampiyonu N’Golo Kante, Suudi Arabistan liginde Al-Ittihad’da geçirdiği 2.5 sezonun ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Dünya Kupası öncesinde attığı imza ile meydan okumaya girişti."

QUEST FRANCE: "Şüphesiz ligin en iyi oyuncularından biriydi. Guendouzi ve Sidiki Cherif’in de forma giydiği kulüple Haziran 2028’e kadar, yani 2.5 yıl geçerli bir sözleşme imzaladı."