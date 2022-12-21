Arjantinli süperstar, Dünya Kupası zaferinin tadını çıkarırken oldukça keyifli görünüyor.

NE OLDU? Arjantin ve Lionel Messi, Dünya Kupası zaferini taraftarlarla paylaşmak için Buenos Aires sokaklarında bir otobüs turuna çıktılar.

Finalde Kylian Mbappe'nin Fransa'sını yendikten sonra nihayet Dünya Kupası hayalini gerçekleştiren Messi'nin morali, çıkılan turda bir hayli yüksekti.

Arjantinli taraftarların da keyfi yerindeydi, ve Messi'ye bir hediye vermeyi ihmal etmediler.

Taraftarlar, kutlamalar sırasında süperstarlarına bir 'Ninja Kaplumbağa' oyuncağını fırlatıp kaptanlarının gülmesine neden oldu.

BÜYÜK RESİM: Messi'nin Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı Mbappe'nin Ninja Kaplumbağa karakteri Donatello'ya çok fazla benzediği sık sık söylenir.

Böylece Messi, oyuncağı aldıktan sonra elindekinin 'Ninja Kaplumbağa' olduğunun farkına varınca aklına Mbappe geldi ve kulüp takımından arkadaşı olan genç yıldızla komik bir şekilde dalga geçti.

SIRADA NE VAR? Messi ve Mbappe, Dünya Kupası'nın ardından PSG'de bir kez daha bir araya gelecek.