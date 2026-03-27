Goal.com
Canlı
Çeviri:

Dünya Kupası Playoffları: Final maçları ve saatleri

FIFA Club World Cup Qualification

Aşağıda, Dünya Kupası'na katılmak için oynanan UEFA play-off maçlarının sonuçları yer almaktadır.


A GRUBU

İtalya - Kuzey İrlanda 2-0

56' Tonali, 80' Kean

Galler - Bosna Hersek 1-1 (2-4 penaltılar)

51' James (G), 87' Dzeko (B)


FİNAL

Bosna Hersek - İtalya (Zenica, 31 Mart saat 20.45)

Kazanan takım, Kanada, Katar ve İsviçre'nin yer aldığı Dünya Kupası A Grubu'na katılacak.


B GRUBU


Ukrayna - İsveç 1-3

6', 51' ve pen. Gyokeres (İsveç), 90' + 1 Ponomarenko (Ukrayna)

Polonya - Arnavutluk 2-1

42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 73' Zielinski (P)


FİNAL

İsveç - Polonya (Solna, 31 Mart saat 20.45)

Kazanan takım, Hollanda, Japonya ve Tunus'un yer aldığı Dünya Kupası F Grubu'na katılacak. -


Türkiye - Romanya 1-0

53' Kadioglu

Slovakya - Kosova 3-4

6' Valjent (S), 21' Hozda (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 72' Hajrizi (K), 90' + 4 Strelec (S)


FİNAL

Kosova - Türkiye (Priştine, 31 Mart saat 20.45)

Kazanan takım, ABD, Paraguay ve Avustralya'nın yer aldığı Dünya Kupası D Grubu'na katılacak. -


D GRUBU


Danimarka - Kuzey Makedonya 4-0

49' Damsgaard, 58' ve 59' Isaksen, 76' Norgaard

Çek Cumhuriyeti - İrlanda 2-2 (4-3 penaltılar)

19' Parrott (İ), 23' Kovar (İ) (kendi kalesine), 27' Schick (Ç) (penalti), 86' Krejci (Ç)


FİNAL

Çek Cumhuriyeti - Danimarka (Prag, 31 Mart saat 20.45)

Kazanan takım, Meksika, Güney Afrika ve Güney Kore'nin yer aldığı Dünya Kupası A Grubu'na katılacak.

Reklam