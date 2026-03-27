Dünya Kupası Playoffları: Final maçları ve saatleri

Aşağıda, Dünya Kupası'na katılmak için oynanan UEFA play-off maçlarının sonuçları yer almaktadır.
A GRUBU
İtalya - Kuzey İrlanda 2-0
56' Tonali, 80' Kean
Galler - Bosna Hersek 1-1 (2-4 penaltılar)
51' James (G), 87' Dzeko (B)
FİNAL
Bosna Hersek - İtalya (Zenica, 31 Mart saat 20.45)
Kazanan takım, Kanada, Katar ve İsviçre'nin yer aldığı Dünya Kupası A Grubu'na katılacak.
B GRUBU
Ukrayna - İsveç 1-3
6', 51' ve pen. Gyokeres (İsveç), 90' + 1 Ponomarenko (Ukrayna)
Polonya - Arnavutluk 2-1
42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 73' Zielinski (P)
FİNAL
İsveç - Polonya (Solna, 31 Mart saat 20.45)
Kazanan takım, Hollanda, Japonya ve Tunus'un yer aldığı Dünya Kupası F Grubu'na katılacak. -
Türkiye - Romanya 1-0
53' Kadioglu
Slovakya - Kosova 3-4
6' Valjent (S), 21' Hozda (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 72' Hajrizi (K), 90' + 4 Strelec (S)
FİNAL
Kosova - Türkiye (Priştine, 31 Mart saat 20.45)
Kazanan takım, ABD, Paraguay ve Avustralya'nın yer aldığı Dünya Kupası D Grubu'na katılacak. -
D GRUBU
Danimarka - Kuzey Makedonya 4-0
49' Damsgaard, 58' ve 59' Isaksen, 76' Norgaard
Çek Cumhuriyeti - İrlanda 2-2 (4-3 penaltılar)
19' Parrott (İ), 23' Kovar (İ) (kendi kalesine), 27' Schick (Ç) (penalti), 86' Krejci (Ç)
FİNAL
Çek Cumhuriyeti - Danimarka (Prag, 31 Mart saat 20.45)
Kazanan takım, Meksika, Güney Afrika ve Güney Kore'nin yer aldığı Dünya Kupası A Grubu'na katılacak.