Dünya Kupası'nın 32'li turunda 3 yeni maç açıklandı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), grup aşamasının son turunun ikinci gününün ardından 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda oynanacak 3 yeni karşılaşmayı açıkladı.

Turun ilk gününde, 1. Grubun ikincisi Güney Afrika ile 2. Grubun ikincisi Kanada arasında bir eşleşme belirlenmişti; bu maç önümüzdeki Pazar akşamı oynanacak.

İkinci günün ardından 32'li turun genel görünümü daha netleşti ve FIFA'nın açıklamasına göre yeni eşleşmeler şu şekilde belirlendi:

Brezilya (3. Grubun lideri) ile Japonya (6. Grubun ikincisi) arasında önümüzdeki Pazartesi akşamı.

Hollanda (6. grubun birincisi) ile Fas (3. grubun ikincisi) arasında önümüzdeki Salı sabahı oynanacak.

ABD (4. Grup birincisi) ile Bosna-Hersek (2. Grup üçüncüsü) arasında önümüzdeki Perşembe günü sabahın erken saatlerinde oynanacak.

Turnuvanın ikinci turuna yükselen diğer 11 milli takım ise, önümüzdeki saatler içinde belli olacak bir sonraki rakiplerini bekliyor.

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