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USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dünya Kupası'nın 32'li turunda 3 yeni maç açıklandı

Hollanda - Fas
Hollanda
Fas
Dünya Kupası
Brezilya - Japonya
Brezilya
Japonya
ABD - Bosna Hersek
ABD
Bosna Hersek
Hollanda
Fas
Meksika
Brezilya
Japonya
ABD
Bosna-Hersek

Hollanda ile Fas arasındaki karşılaşma şu ana kadar en dikkat çeken maç oldu

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), grup aşamasının son turunun ikinci gününün ardından 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda oynanacak 3 yeni karşılaşmayı açıkladı.

Turun ilk gününde, 1. Grubun ikincisi Güney Afrika ile 2. Grubun ikincisi Kanada arasında bir eşleşme belirlenmişti; bu maç önümüzdeki Pazar akşamı oynanacak.

İkinci günün ardından 32'li turun genel görünümü daha netleşti ve FIFA'nın açıklamasına göre yeni eşleşmeler şu şekilde belirlendi:

Brezilya (3. Grubun lideri) ile Japonya (6. Grubun ikincisi) arasında önümüzdeki Pazartesi akşamı.

Hollanda (6. grubun birincisi) ile Fas (3. grubun ikincisi) arasında önümüzdeki Salı sabahı oynanacak.

ABD (4. Grup birincisi) ile Bosna-Hersek (2. Grup üçüncüsü) arasında önümüzdeki Perşembe günü sabahın erken saatlerinde oynanacak.

Turnuvanın ikinci turuna yükselen diğer 11 milli takım ise, önümüzdeki saatler içinde belli olacak bir sonraki rakiplerini bekliyor.

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