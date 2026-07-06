Dünya Kupası'ndan elenen ülke, hakem hatalarını tespit ederek derhal FIFA'ya başvurdu

Hırvatistan, Dünya Kupası on altıncı final turunda Portekiz ile oynanan maçtaki (2-1 mağlubiyet) hakem kararlarından dolayı derin bir hayal kırıklığı yaşıyor. Hırvatistan Futbol Federasyonu (HNS) sözcüsü Tomislav Pacak, bu durumu “teknolojinin kötüye kullanılması” olarak nitelendiriyor.

Bu ifadeyle özellikle Josko Gvardiol’un maçın son dakikalarında attığı beraberlik golünün geçersiz sayılmasına atıfta bulunuluyor. Golün öncesinde Igor Matanovic’in topa dokunuşu ofsayt kararının verilmesinde belirleyici oldu, ancak Hırvatlara göre bu durumun hiç yaşanmaması gerekirdi.

Zira bu temas, yeni bir teknoloji olan topun içindeki çip aracılığıyla tespit edildi. Pacak açıklamasına şöyle başladı: “HNS, FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya bir mektup göndererek Portekiz maçına ilişkin derin hayal kırıklığını ve itirazını dile getirdi. Beraberlik golü, ofsayt gerekçesiyle haksız bir şekilde iptal edildi.”

“Bu karar, Matanovic’in sözde temasına dayandırılmış olabilir; ancak HNS’ye göre bu temas gerçekleşmemiştir ve bunun yerine bir sensör aracılığıyla tespit edilmiştir ki bu da federasyona göre kurallara ve futbolun ruhuna aykırıdır. Federasyon bu bağlamda teknolojinin kötüye kullanıldığından söz ediyor.”

“Futbolda teknoloji kullanımını prensip olarak destekleseler de, bu uygulamanın FIFA’ya, takımlara veya taraftarlara fayda sağlamadığını düşünüyorlar,” diye devam ediyor.

“HNS, mektubun taraftarların ve oyuncuların üzüntü ve hayal kırıklığını ortadan kaldırmayacak olsa da, FIFA’yı resmi olarak bilgilendirmek ve tüm kararların ayrıntılı bir açıklamasını istemek önemli olduğuna karar verdi.”

FIFA şu anda gelen tüm şikayetlerle meşgul durumda. ABD’li forvet Folarin Balogun’la ilgili tüm bu karmaşanın ardından, Fransa da bir temyiz başvurusunda bulundu. Fransa, bu yolla Michael Olise’nin Paraguay maçında gördüğü sarı kartın iptal edilmesini umuyor.